رئيس بعثة ألعاب المتوسط: حصدنا 29 ميدالية حتى الآن

دورة ألعاب البحر المتوسط

- نصر: اللاعبون يستعدون إلى تحسين أرقامهم استعدادًا للأولمبياد



أحمد صبرى



قال هشام نصر، رئيس بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط، إن مصر حصدت حتى اليوم 29 ميدالية فى الدورة، متقدمة فى عدة رياضات، مثل السباحة، ورفع الأثقال سيدات ورجال، والمسدس.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة ten، أن اللاعبين يستعدون إلى تحسين أرقامهم استعدادًا للأولمبياد، مطالبا بإعادة النظر بلائحة المكافآت لتشجيع اللاعبين.