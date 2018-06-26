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عقـــارات
لبنى هلال: مبادرة التمويل العقارى نجحت.. والنشاط بحاجة إلى قاعدة بيانات
الثلاثاء 26 يونيو 2018 08:04 م
لبنى هلال
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لبنى هلال
أحمد الدسوقى
أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى نجحت، وحققت الهدف منها، ووفرت آلاف الوحدات لمحدودى الدخل، وشجعت البنوك على التوسع فى هذا القطاع.
وقالت خلال كلمتها بحفل تكريم اتحاد التمويل العقارى لرموز القطاع، إن نشاط التمويل العقارى بحاجة ماسة إلى قاعدة بيانات قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أعداد كوادر بالقطاع عن طريق دبلومة متخصصة خطوة مهمة للغاية على الطريق الصحيح.
وذكرت نائب محافظ البنك المركزى أن التمويل العقارى فى مصر فى نمو مستمر.
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