مصر للألومنيوم تؤجل طرح مناقصة تطوير الخط السابع

رجب عزالدين

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تأجيل طرح المناقصة المحدودة لتطوير الخط السابع إلى جلسة 24 يوليو القادم بدلا من اليوم 26 يونيو الجارى .

جاء ذلك فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء غير متضمن لأى أسباب للتأجيل .

كانت الشركة قد أعلنت الشركة فى 7 يونيو الجارى عن طرح مناقصة محدودة بنظام عقد EPCM بخصوص طلب شركة استشارية هندسية "مقاول" وذلك للعمل في مشروع تطوير الخط الإنتاجي السابع عبر تكنولوجيا متقدمة لرفع طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف طن ألومنيوم سنويًا.

وأظهرت نتائج شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، تحقيقها لصافي ربح 1.869 مليار جنيه مقارنة بـ 894.017 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2016/2017.