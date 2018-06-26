15.9 مليار جنيه قيمة مبيعات سيارات الركوب خلال 5 شهور

ميناء سيارات

أحمد عوض



كشف التقرير الصادر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن قيمة مبيعات سيارات الركوب، مسجلة 15 مليارات و915 مليونا و123 ألفا و160 جنيها خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي.



وبلغت قيمة مبيعات سيارات الركوب ذات السعة اللترية اﻷقل من 1000 سي سي نحو 221 مليونا و335 ألفا و400 جنيها، كما قدرت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1000 إلي 1300 سي سي بقيمة 110 مليونا و396 ألفا و900 جنيها.



وحددت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1300 إلي 1500 سي سي بقيمة مليار و 671 مليونا و748 ألفا و450 جنيها،وجاءت مبيعات سيارات الركوب التي تتراوح سعتها اللترية من 1500 إلي 1600 سي سي بنحو 7 مليارات و961 مليونا و649 ألفا و310 جنيها.



وسجلت قيمة مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1600 إلى 2000 سي سي نحو 17 مليونا و627 ألف جنيه، وبلغت قيمة مبيعات سيارات الركوب سعة الـ 2000 سي سي نحو 11 مليونا و500 ألف جنيه.



وبلغت قيمة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدامات "suv" اﻷقل من 2000 سي سي نحو 3 مليارات و809 مليونا و635 ألفا و300 جنيها، فيما جاءت مبيعات سيارات الركوب فئة الـ "suv" اﻷعلي من 2000 سي سي بقيمة 2 مليار و121 مليونا و230 ألفا و800 جنيها.



ووفقًا لـ "أميك"؛ استحوذت شريحة سيارات الركوب التي تصل أسعارها إلى 150 ألف، على القيمة المالية اﻷكبر للمبيعات مسجلة حصة 46.4%؛ بمقدار 7 مليارات و391 مليونا و269 ألفا و590 جنيها خلال تلك الفترة.



وحلت شريحة السيارات التى تتراوح أسعارها ما بين 200 و300 ألف، في المرتبة الثانية بحصة 29.2% بقيمة 4 مليارات و656 مليونا و282 ألفا و600 جنيها، وتبعتها شريحة السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 300 و400 ألف بحصة 17.2% بإجمالى 2 مليار و741 مليونا و209 ألفا و70 جنيها.



وجاءت مبيعات سيارات الركوب التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و200 ألف، في المرتبة الرابعة بحصة 7% بقيمة مليار و114 مليونا و240 ألفا و500 جنيها، وتلتها شريحة السيارت التي تصل أسعارها إلى 150 ألف، مسجلة 12 مليونا و121 ألفا و400 جنيها.







