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بورصة وشركات
بلومبرج تقدر سعر موقع انستجرام بأكثر من 100 مليار دولار
الثلاثاء 26 يونيو 2018 07:34 م
الانستجرام
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الانستجرام
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
قدرت وكالة "بلومبرج" قيمة موقع التواصل الشهير "انستجرام" بأكثر من 100 مليار دولار حال تقييمه كشركة مستقلة، ما يعني أن قيمة الموقع تضاعفت 100 مرة منذ اشتراه "فيسبوك" في 2012 مقابل مليار دولار.
وقال جيتندرا وارال المحلل لدى "بلومبرج إنتليجنس" إن منصة تبادل الصور التي وصل عدد مستخدميها النشطين إلى مليار مستخدم شهريًا في وقت سابق من هذا الشهر، سترفع قيمة إيرادات فيسبوك لأكثر من 10 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأضاف وارال إن إنستجرام تستقطب مستخدمين جدد أسرع من موقع فيسبوك وسيتجاوز عدد مستخدميها ملياري شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم أن مستخدمي موقع فيسبوك تجاوزوا الملياري شخص، إلا أن وارال أوضح أن مستخدمي انستجرام أكثر شبابا وهو ما يجعل منصة تبادل الصور أكثر جاذبية للمعلنين، وتابع:"على عكس فيسبوك لاتزال انستجرام تحقق نموا في الولايات المتحدة".
وبحسب بيانات "إي ماركتر" التي اعتمدت عليها "بلومبرج إنتليجنس"، يتوقع أن تساهم انستجرام بـ 16% من عائدات فيسبوك على مدار العام المقبل، مرتفعة من 10.6% خلال العام الماضي.
وكانت انستجرام قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إضافة تطبيق جديد للفيديو "تلفزيون انستجرام" تحت اسم IGTV كمحاولة لتحفيز نموها المستقبلي.
وقال وارال إن معظم الزيادة في إيرادات انستجرام خلال 2018 ستظل معتمدة على الإعلانات في منصتها التقليدية حيث لا تزال منصة التلفزيون في طور النمو.
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