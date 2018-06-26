الهبوط يخيم على 123 سهما بجلسة الثلاثاء الخاسرة

خسائر البورصة المصرية 55

منى عبدالباري



هيمن التراجع اليوم الثلاثاء على 123 سهما بالبورصة المصرية في الوقت الذي ارتفع فيه 20 سهما فقط، في جلسة هابطة لكافة المؤشرات خسر فيها رأس المال السوقي 12 مليار جنيه.



وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي بنسب تراوحت بين 1.5 و نحو 2%، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 16197 نقطة متراجعا نحو 1.6%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.9% إلى 794.6 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.8% عند مستوى 2030 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقي عند مستويات 902 مليار جنيه، مقارنة بـ 914 مليار جنيه بإغلاقات الاثنين خاسرا ما قيمته 12 مليار جنيه.



وسجلت التداولات قيم ضئيلة لم تقترب من المليار جنيه بلغت 780 مليون جنيه فقط، فيما ظل 32 سهم على ثبات دون أن تراوح مكانها.



ومنيت الأسهم القيادية للمؤشر الثلاثيني بتراجعات جماعية هي الأخرى حيث خسر سهم البنك التجاري الدولي 0.8% مغلقا عند 85.75 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2% ليغلق عند مستوى 11.73 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.5% عند مستوى 22.97 جنيه، وسهم جلوبال 3.6% مغلقا عند 4.3 جنيه.



