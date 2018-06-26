رئيس الحكومة يعلن توزيعة إنابة الوزراء حال الغياب أو وجود مانع

الحكومة الجديدة

المال- خاص



أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يقوم الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به



وبحسب بيان مجلس الوزراء، ينوب وزير العدل عن وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية عن وزير الشباب والرياضة، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير البترول والثروة المعدنية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية عن وزير التضامن الإجتماعى، ووزير الصحة والسكان عن وزير البيئة، ووزير التجارة والصناعة عن وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التضامن الإجتماعى عن وزير الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام عن وزير الإستثمار والتعاون الدولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير الثقافة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير البترول والثروة المعدنية



وقرر مدبولي وزير الإستثمار والتعاون الدولى عن وزير التجارة والصناعة، ووزير الخارجية عن وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير شئون مجلس النواب عن وزير العدل، ووزير النقل عن وزير الطيران المدنى، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير المالية، ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى عن وزير الموارد المائية والرى، ووزير الإستثمار والتعاون الدولى عن وزير قطاع الأعمال العام، ووزير السياحة عن وزير الآثار، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير القوى العاملة، ووزير الآثار عن وزير السياحة،



وكذلك وزير التضامن الإجتماعى عن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير العدل عن وزير شئون مجلس النواب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير النقل.