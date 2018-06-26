EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
عمر عثمان: كلبش وأبو عمر المصري أعمال خلت من المخدرات
الثلاثاء 26 يونيو 2018 02:54 م
مسلسل أبو عمر المصري
أخر الأخبار
مسلسل أبو عمر المصري
أحمد حمدي:
أكد عمر عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن نسبة مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية قلت من 13% في رمضان العام الماضي إلى 6% في رمضان هذا العام.
وأضاف في مؤتمر المرصد الإعلامي المقام حاليا بإحدى الفنادق أن نسبة مشاهد المخدرات في مسلسلات رمضان قلت من 4% رمضان العام الماضي، إلى 2% في رمضان 2018.
وأشار إلى أن أكثر الأعمال التي احتوت مشاهد المخدرات في رمضان فوق السحاب وأيوب ولعنة كارما وأقل الأعمال في تقديم المخدرات مسلسل كلبش 2 وقانون عمر وأبو عمر المصري ومسلسلات خلت منها مثل الوصية وأمر واقع والشريط الأحمر وواكلينها والعة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا