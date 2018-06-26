المالية: 258.9 مليار جنيه قيمة العجز الكلي خلال 8 أشهر

وزير المالية

مها أبوودن



سجلت قيمة العجز الكلى، 258.9 مليار جنيه، خلال فترة الثمانية أشهر الممتدة من يوليو حتى فبراير 2017/2018، بحسب ما ذكره التقرير المالى الشهري لقياس أداء السياسات المالية خلال شهر مارس.



وقالت وزارة المالية، فى التقرير المالي، إن نسبة العجز تحسنت نتيجة لتحسن الأداء المالى، وانخفضت نسبته خلال فترة الـ 8 أشهر لتحقق 6%، مقارنة بنحو 6.5% فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.



وذكر التقرير أن قيمة العجز حققت ارتفاعًا، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، وحققت 226.6 مليار جنيه.



وأكد التقرير أن السبب وراء تحسن نسبة العجز الكلى هو الوتيرة الأسرع فى نمو الإيرادات العامة التى نمت بنحو 37.8%، مقابل نمو المصروفات بنحو 29.2%.