EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية: 258.9 مليار جنيه قيمة العجز الكلي خلال 8 أشهر
الثلاثاء 26 يونيو 2018 02:42 م
وزير المالية
أخر الأخبار
وزير المالية
مها أبوودن
سجلت قيمة العجز الكلى، 258.9 مليار جنيه، خلال فترة الثمانية أشهر الممتدة من يوليو حتى فبراير 2017/2018، بحسب ما ذكره التقرير المالى الشهري لقياس أداء السياسات المالية خلال شهر مارس.
وقالت وزارة المالية، فى التقرير المالي، إن نسبة العجز تحسنت نتيجة لتحسن الأداء المالى، وانخفضت نسبته خلال فترة الـ 8 أشهر لتحقق 6%، مقارنة بنحو 6.5% فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وذكر التقرير أن قيمة العجز حققت ارتفاعًا، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، وحققت 226.6 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن السبب وراء تحسن نسبة العجز الكلى هو الوتيرة الأسرع فى نمو الإيرادات العامة التى نمت بنحو 37.8%، مقابل نمو المصروفات بنحو 29.2%.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا