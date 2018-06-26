لماذا لا تعلن الحكومة المستحقات الحالية لشركات البترول الأجنبية؟

تكتفى بآخر رقم رسمى معلن لها فى يوليو 2017 دون توضيح تطورها بعد ذلك التوقيت





"مسئول بالهيئة":الملف حساس ويؤثر على عمل الشركات

نسمة بيومى:

رغم أن الحكومة كانت تحرص على الإعلان عن تطور مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة بشكل دورى خلال السنوات الماضية، إلا أنها لا تفصح رسميا عن تفاصيل تطور قيمتها منذ يوليو 2017 حتى الآن.

وبات من الضرورى أن تعلن الحكومة عن القيمة الحالية لمستحقات شركات البترول الأجنبية وتطور سدادها، خاصة عقب إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى مايو الماضى اعتزام الحكومة تسديد 850 مليون دولار من قيمتها، دون ذكر تفاصيل أو توقيتات للسداد.

ولكن يكتفى المسئولون بذكر أحدث رقم حكومى معلن لتلك المستحقات وهو 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، دون الإعلان عن تطور تلك القيمة منذ ذلك التوقيت.

وكان تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قد أكد أن مستحقات الشركاء الأجانب قد انخفضت إلى نحو 2 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 2.3 مليار دولار فى أكتوبر من العام الماضى.

وحاولت "المال" التواصل مع مسئولين فى "البترول" للتأكد من صحة ما جاء فى تقرير"أكسفورد" والوقوف على أخر قيمة لتلك المستحقات،ولكن لم يتسن لها الحصول على رد.

الأمر الذى يطرح تساؤلا حول سبب عدم الافصاح عن قيمة المستحقات حاليا، فى وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تخطو خطوات إيجابية نحو تقليص قيمتها تمهيدا لتسديدها بالكامل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد مايو الماضى، أن قيمة المستحقات بلغت 6.3 مليار دولار خلال 2013، ومصر سددت 4 مليارات دولار منها خلال السنوات الأخيرة، فى نفس الوقت الذى صرح فيه طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن مصر تعتزم تسديد 850 مليون دولار من جملة تلك المستحقات، دون ذكر أى تفاصيل حتى الآن.

وفى حال تم تسديد الـ850 مليون دولار التى أعلن عنها "المركزى" ستنخفض قيمة المستحقات الإجمالية فى القريب العاجل إلى ما يقترب من 1.2 مليار دولار، بالاعتماد على ما جاء فى تقرير "أكسفورد".

ومن هذا المنطلق لابد أن تعلن الحكومة عن تطور قيمة تلك المستحقات، والتأكيد على تناقصها لإعطاء انطباع إيجابى للمؤسسات والشركات العالمية يحفز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات داخليا، بل ويجذب مستثمريين جدد للعمل فى مجال البحث والتنقيب فى مصر.

وكان سداد مستحقات الشركاء الأجانب أحد التعهدات التي التزمت بها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وقعت عليه مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، وحصلت بمقتضاه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار تصرفه خلال 3 سنوات.

وتعليقا على ذلك قال مسئول فى الهيئة العامة للبترول، رفض ذكر اسمه، إن ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية يتم التعامل فيه بشكل مباشر مع الشركاء، وتم بالفعل تسديد جانب كبير من تلك المستحقات منذ أن بلغت المستحقات ذروتها فى عام 2013 حتى الآن.

ولفت إلى أن عدم الإعلان عن تفاصيل عملية السداد دوريا يرجع إلى حساسية ملف المستحقات، وتأثيره على عمل الشركات الأجنبية، لذلك تفضل الحكومة العمل بجدية وبسرية لسرعة تسديد تلك المستحقات.

وتابع:لا يوجد تراكم حالى للمستحقات الجديدة، حيث يتم تسديد قيمة شراء الغاز والخام بشكل شهرى منتظم دون ترحيلات، وتسعى الحكومة إلى تسديد المستحقات المتراكمة العام المقبل.

ومن أكبر الشركات الأجنبية التى لها حصة من المستحقات المتأخرة لدى الحكومة المصرية، شل الهولندية وإينى الإيطالية وبى بى البريطانية، باعتبارهم أكبر الشركات المنتجة للغاز الطبيعى والخام فى مصر، وغيرها من الشركات.

وبحسب الأرقام المعلنة التى نشرتها عدة مواقع إلكترونية مؤخرا، بلغت مستحقات الشركات الأجنبية نحو 600 مليون دولار خلال العام المالى 2004/200، وانخفضت إلى 548 مليون دولار خلال 2005/2006، ثم إلى 534 مليون دولار خلال 2006/2007.

وعاودت المستحقات التراكم خلال العام المالى 2007/2008 مسجلة 1.5 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 1.1 مليار دولار خلال 2008/2009، وارتفعت مجددا إلى 1.3 مليار دولار خلال 2009/2010.

وتفاقمت المستحقات بشكل ملحوظ خلال العام 2010/2011 مسجلة 3.1 مليار دولار خلال 2010/2011، واستمرت فى التفاقم حتى وصلت إلى ذروتها خلال 2013 مسجلة 6.3 مليار دولار.

وبدأت الحكومة فى السداد لتلك القيمة المتراكمة بنهاية 2013 حيث تراجعت قيمة المستحقات إلى 5.4 مليار دولار ثم إلى 3.5 مليار دولار خلال 2014/2015، و3.4 مليار دولار خلال 2015/2016، ثم وصلت الى 2.3 مليار دولار "أحدث رقم حكومى معلن منذ يوليو 2017".