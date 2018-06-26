رئيس جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه لتطوير قصر العيني

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

"الخشت": جامعة القاهرة تحولت من المركزية إلى اللامركزية بنسبة 60%.



المال خاص



افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة توسعات جديدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي تتضمن طابقاً جديد بمبني الكلية، يسهم في زيادة عدد القاعات الدراسية بنسبة 25%، وذلك بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأساتذة الكلية، ومحمد فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

وتأتي التوسعات ضمن خطة الكلية للارتقاء بالعملية التعليمية في العام الدراسي الجديد والحصول على الاعتماد الدولي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خلال لقاء مع أساتذة الكلية علي هامش فاعليات افتتاح المبني، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحدي الكليات الرائدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتمثل قلعة علمية للدراسات الاقتصادية والسياسية المتنوعة التي تقوم عليها الدولة المصرية، كما أنها كلية قادرة على المنافسة علي المستوى الدولي في مجال التخصص بما تملكه من أساتذة متميزين وبما تقوم به من بحوث ودراسات متخصصة، موضحاً الدور المهم الذي تقوم به الكلية في تخريج أجيال مؤهلة للعمل في المجاليين الدبلوماسي والاقتصادي بمصر والوطن العربي، وما تقدمه من دراسات علمية متميزة لخدمة الدولة والمجتمع.



وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف إلى زيادة البرامج المتميزة والساعات المعتمدة والدرجات العلمية المشتركة، في إطار العمل على النهوض بموارد الجامعة لتكون قادرة علي دعم التعليم المجاني، وذلك من خلال المردود المادي لهذه البرامج، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة وقعت عدة إتفاقيات مع عدد من الجامعات الأجنبية من بينها، 5 اتفاقيات دولية مع جامعة السربون، إلي جانب اتفاقيات مع جامعات أسبانية وبريطانية، مضيفاً أن الجامعة زارها قبل يومين وفد من 17 جامعة بريطانية للإطلاع علي تجربة جامعة القاهرة في التعليم.



وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم حالياً بالعمل علي مشروع تطوير قصر العيني بتكلفة 5 مليارات جنيه، وافتتحت أول وحدة للحروق وطوارئ الصدر بقصر العيني في مصر، و5 وحدات في مستشفي أبو الريش هذا العام، وقريباً ستفتتح الجامعة مبني عيادات أبو الريش الجديد ووحدة الجراحة والغدد الصماء. وأضاف أن الجامعة وقعت إتفاقية لتطوير معهد الأورام "المبني الجنوبي" بقيمة 300 مليون جنيه لزيادة الطاقة الاستيعابية 30%.



وأشار الخشت، إلى أن الجامعة أصدرت هذا العام وثيقة الثقافة والتنوير التي تحدد هوية جامعة القاهرة والدخول فى عصر "جامعة الجيل الثالث" التي تجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية بوصفها تنمية ثقافية وعلمية واقتصادية واجتماعية تسعى إلى إنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد والتوسع فى للإعداد لسوق العمل.



وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة أصدرت 7 لوائح جديدة في 7 كليات للنهوض بالعملية التعليمية، لافتاً إلى أن الجامعة نجحت بالعبور بامتحانات نهاية العام دون وقوع مشكلات، رغم التحديات الكبيرة التي واكبت تغيير نظام الامتحانات وإضافة سؤال حل المشكلات، لأول مرة، لقياس مستوى الفهم لدي الطلاب، إلى جانب أنه تم إلغاء "الخيام" التي ترهق الطلاب ذهنياً وبدنياً.



وقال إنه تم فرض نظام صارم علي تداول الورقة الإمتحانية والمراقبة وتأمين اللجان من وإلي أعمال الكنترولات، مما ساهم بقوة في منع أي تسريبات للأسئلة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيراً إلي أنه تم مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي أكد عليها مجلس الجامعة والتزم بها الأساتذة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تسير بكل قوة لإنشاء الفرع الدولي في مدينة السادس من أكتوبر الذي يعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتعاون الدولي، لإقامة برامج علمية مشتركة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة، موضحاً الفرع الدولي يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يحقق التميز العلمي والبحثي.



وأشار الخشت، الي أن جامعة القاهرة تحولت من المركزية إلى اللامركزية بنسبة ما يقرب 60%، مع تفعيل سلطة العمداء، وتم إلغاء الرسوم الإجبارية التي كانت مفروضة على أعضاء هيئة التدريس عند تمديد الإعارة مع عدم عرقلة إجراءات سفرهم لأنهم يمثلون أحد صور القوة الناعمة لمصر بالدول الأخرى.

منشآت جديدة داخل الحرم الجامعي، وذلك للحفاظ علي الشكل الجمالي والمعماري للحرم.