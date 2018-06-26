استقرار أسعار الدواجن واللحوم.. و37 جنيهًا للبيض

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، فى السوق المحلية عند 30 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، 35 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيهًا.



وتراوحت أسعار اللحوم بين 100 و125 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.



وعن أسعار الأسماك استقرت عند 25 جنيهًا لكيلو البلطى، وتراوح البورى بين 35 و40، والمكرونة بين 40و50، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.