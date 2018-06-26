هاني يونس مستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء

هاني يونس مستشار وزير الإسكان

بدور ابراهيم



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولي هاني سليمان يونس، منصب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.



ويأتي ذلك لمدة عام، اعتبارا من 21/6/2018.