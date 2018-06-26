أوراسكوم للتنمية تبيع أرضًا بالجونة بمليون دولار

أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66

رجب عزالدين



وافقت عمومية شركة أوراسكوم للتنمية مصر، على بيع قطعة أرض بمساحة 7955 متر مربع من الجونة، إلى شركة "بيزنيس بارك وان"، بقيمة مليون دولار .



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عمومية الشركة المنعقدة 24 يونيو الجارى، وافقت على بيع قطعة الأرض المذكورة بمتوسط سعر 130 دولار أمريكى لكل متر مربع (ما يعادل 2500 جنيه)، لبناء المرحلة الأولى من المجمع الإدارى فى الجونة.



ومن المقرر أن تقوم شركة بيزنيس بارك وان بإنشاء أول مبنى إدارة فى الجونة، وتأجيره لشركة ألمانية ستقوم بنقل أعمالها الخاصة من منطقة بافاريا بألمانيا إلى الجونة وتوظيف أكثر من 400 موظف من جنسيات مختلفة.



ووافقت العمومية على بيع حصة الشركة فى مجموعات شركات تمويل بقيمة 360 مليون جنيه، لمجموعة من المستثمرين، بقيمة أعلى من التقييم الصادر عن طريق المقيم والبالغ 352 مليون جنيه.