البورصة إجازة الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البورصة

المال - خاص



قررت إدارة البورصة المصرية، احتساب الأحد المقبل -الموافق 01/07/2018- إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وعطلة البنوك، على أن يستأنف العمل الإثنين -الموافق 02/07/2018-.