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سيـــاســة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تردى الخدمات بمصر للطيران
الثلاثاء 26 يونيو 2018 12:08 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بشأن تردي مستوي الخدمات التي تقدمها شركة مصر للطيران لعملائها.
وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة أن هناك تردى فى مستوى الخدمات التى تقدمها شركة مصر للطيران لعملائها، حيث وصل الإهمال بهذه الشركة إلى المساس بسلامة وانتظام وكفاءة الرحلة الجوية وتكرار أعطالها وعدم التزام الشركة بمواعيد الإقلاع وانتظار الركاب لها بالساعات، وسوء المعاملة التى يتلقوها من العاملين بهذه الشركة وعدم النظر إلى مصلحة الراكب.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه خلال الشهر الجارى حدث لركاب الرحلتين الرحلتين أرقام ms913 القادمة من دبي ، ms800 القادمة من باريس من حبس للركاب علي متن الطائرة وغلق أجهزه التكييف بسبب عدم صلاحيتها و حدوث حالات إغماء أثناء سير الرحلتين ، وتعرض الرحلة بأكملها للخطر، لافتاً إلى أن هذه المهزلة ترجع إلي إهمال الشركة في تحقيق الاشتراطات الفنية التي ألزمها بها القانون وعدم امتثالها لإجراءات البرنامج الوطني المصري لأمن الطائرات ، وإخلالها الجسيم في تنفيذ المعايير الدولية في مجال السلامة والأمن الجوي حتى أصبحنا محل سخريه من الركاب الأجانب و العرب.
وطالب النائب بالموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات مع حفظ الحقوق القانونية له، واتخاذ ما يلزم حياله فى إدراجه وتحديد جلسة لمناقشته.
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