مطلب برلماني بإقالة اتحاد كرة القدم

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بإقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالكامل ومحاسبتهم علي كل الوقائع التي حدثت خلال مشاركة المنتخب الوطني في المونديال.



وأكد وطني، في تصريح له، علي ضرورة فتح تحقيق لاستجلاء حقيقة وجود مخالفات مالية فى بعثة المنتخب المصري بروسيا، ووجود مجاملات فى اختيار بعض اللاعبين بعينهم فى المنتخب المصري فضلا عن الفوضى التى شهدها معسكر المنتخب الوطني.



وأشار نائب الشرابية، إلي أن غضب الشعب المصرى من بعثة المنتخب الوطني ليس سببها الخسارة إنما لفشلها الإداري ووجود العديد من الأزمات مثل عملية بيع التذاكر المخصصة للاعبين وأسرهم من خلال أعضاء الاتحاد، وحقيقية دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف للمنتخب القومي.