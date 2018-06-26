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سيــارات
«هيونداى» تحتل صدارة العلامات الأكثر استيرادًا
الثلاثاء 26 يونيو 2018 11:52 ص
هيونداى سوناتا
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هيونداى سوناتا
المال-خاص
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى على مدار أول 4 شهور من العام الجارى، نمو معدل استيراد الوكلاء بنسبة 66.6%، بإجمالى 27 ألفاً، و965 سيارة، مقابل 16 ألفاً، و785 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ورصدت «المال» فى تقرير، حصلت على نسخة منه، ارتفاع معدل الاستيراد خلال أبريل بنسبة 85.6%، بإجمالى 6498 سيارة، مقارنة بمعدلات الشهر ذاته من 2017، والذى بلغ عدد السيارات المستوردة به 3496 وحدة.
واستطاعت «هيونداى» الإطاحة برينو من صدارة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل، بعد تمكنها من الإفراج عن 4507 سيارات، لتصل حصتها إلى 16.1%.
وهبط ترتيب رينو إلى المركز الثانى، بإجمالى 4268 وحدة، بحصة تقدر بنسبة 15.3%، وتمكنت “كيا” من التقدم من المركز السادس إلى الثالث، بحصة 9.8%، بإجمالى 2727 سيارة.
وتقدمت “تويوتا” مركزاً واحداً، لتستقر فى المركز الرابع بإجمالى 2288 سيارة مستوردة، بحصة تقدر بنسبة 8.2% من إجمالى ما تم استيراده خلال تلك الفترة، وحلت “أوبل” فى المركز الخامس، بدلا من الثانى فى العام الماضى، بإجمالى 1786 سيارة، بحصة 6.4%.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق فى مراحل انتقالها من عام 2016 إلى 2017 اعتمدت على المخزون، على حساب الاستيراد بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وأشار إلى أن المقارنة حتى تكون عادلة، يجب أن تجرى على النصف الثانى من العام، مؤكدا أنه شهد نمواً طفيفاً فى معدلات الاستيراد بنسبة قد لا تتعدى 15%.
وعن أسباب ظهور ميتسوبيشى وبايك، بقائمة العشر العلامات الأكبر استيراداً، قال إن معظم الوكلاء لم يكن لديهم جديد العام الماضى، مشيراً إلى أن وجود طرازات جديدة لدى العلامتين، ساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى معدلات استيرادهما.
وقال عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن الزيادات فى الحصص الاستيرادية تتوافق مع حالة الانتعاش التى شهدتها السوق، وفقاً للإحصائيات والبيانات الصادرة عن مجلس معلومات السوق عن الفترة نفسها.
وكانت مبيعات السيارات قد شهدت نمواً خلال أول 4 شهور من العام الجارى بواقع 34%، بإجمالى 34 ألفاً، و843 سيارة، كما شهدت مبيعات السوق فى أبريل قفزة بمعدل 64%، بإجمالى 10 آلاف، و394 سيارة مبيعة.
وأوضح إسكندرانى أن نسب النمو ما زالت ضعيفة، عند مقارنتها بمعدلات ما قبل تحرير أسعار الصرف، مشيراً إلى أن سوق السيارات لن تشهد طفرة فى المبيعات فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وأسعار الفائدة، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، خاصة مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء.
وتوقع أن تشهد المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نمواً طفيفاً بنهاية العام الجارى، بمعدل لن يزيد على 10% عن العام الماضى، لتسجل 150 ألف سيارة.
أسعار السيارات
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