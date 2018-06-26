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اقتصاد وأسواق
عزالدين أبوستيت يستقبل أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان
الثلاثاء 26 يونيو 2018 11:19 ص
عزالدين أبوستيت يستقبل أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان
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عزالدين أبوستيت يستقبل أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان
الصاوي أحمد
استقبل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، الذين حضروا لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة الزراعة.
ورحب وزير الزراعة أعضاء اللجنة، خلال لقائهم بمكتبه بديوان الوزارة بالدقي، وأكد على أهمية التواصل الفعال والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وأعضاء اللجنة، باعتبارهم المعبرين عن تطلعات المزارعين، والمشكلات التي تواجههم.
وأشار أبو ستيت إلى أن الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، وإزالة جميع العوائق التي تواجههم وحل مشاكلهم، باعتبار أن المزارع هو العمود الفقري للاقتصاد القومي، ودعمه يسهم في تحقيق التنمية الحقيقية وتأمين غذاء المصريين.
وأكد أن الحكومة ومجلس النواب هدفهما في النهاية تحقيق مصلحة مصر والشعب المصري، ورفع مستوى معيشته، وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتًا إلى أهمية دعم مجلس النواب للوزارة حتى يتسنى لها النجاح والنهوض بالزراعة وتحقيق جميع الخطط التي ستضعها الوزارة في برنامجها من أجل تطوير الزراعة المصرية.
البرلمان
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