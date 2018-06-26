«التجميع».. الطريق لإزاحة «السيدان» من تصدر «الملاكى»

سيارة سيدان

يرى خبراء سوق السيارات أن خوض العديد من الوكلاء نشاط التجميع المحلى لطرازات SUV سيمهد الطريق أمامها لمزيد من السيطرة على سوق الملاكى فى مواجهة السيدان.

فيما قلل آخرون من إمكانية تغلب مبيعات SUV خلال الفترة المقبلة، على السيارات السيدان التى تستحوذ حالياً على نحو 77% من مبيعات الملاكى.



وأشاروا إلى الغالبية العظمى من المستهلكين من ذوى الدخول المتوسطة يتوجهون إلى السيارات السيدان المجمعة محلياً، مع ملاءمتها لمستويات الدخل مثل نيسان صنى وهيونداى وفيرنا.



وأشار عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إلى أن ارتفاع أسعار السيدان العائلية بعد قرار تحرير أسعار الصرف فى خريف 2016، ساهم فى تقارب SUV منها، واتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين لشراء الأخيرة.



وقال إنه رغم ارتفاع الطلب عليها، فإن فرص هيمنتها على فئة الملاكى ما زالت ضعيفة للغاية، خاصة مع استمرار اتجاه الغالبية العظمى من المستهلكين لسيارات السيدان المجمعة محليًا مثل نيسان صنى وهيونداى فيرنا وشيرى إنفى والتى تتراوح أسعارها ما بين 150 و200 ألف جنيه.



وأضاف ان السيارات السيدان والتى تتراوح سعة محركاتها ما بين 1300 حتى 1600 سى سى ستظل الأكثر مبيعاً، على أن تبقى سوق مبيعات الرياضية متعددة الأغراض ثانوية مع ضعف فرص تجميعها محلياً.



وأكد أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكلاء سيارات هيما والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية مثل كيا وميتسوبيشى وغيرها، أن السيدان ما زالت على قائمة أولويات المقبلين على شراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة.



وبين أن مبيعات الرياضية ما زالت محدودة وفقاً لتقرير «اميك»، متوقعاً أن تصل الحصة السوقية لـSUV إلى 15% من المبيعات الإجمالية للسوق.



ومن جهته، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التجميع المحلى لها سيسهم فى تزايد الحصة السوقية بما يؤهل تدريجياً للاقتناص من حصة السيارات السيدان.



وأشار إلى أن تقارب السياسة التسعيرية بين السيدان والرياضية متعددة الأغراض، سيدفع العديد من المستهلكين لتفضيل الأخيرة، ما يؤهل خلال السنوات المقبلة إلى الهيمة على قطاع الملاكى.



وأضاف أن العديد من دراسات جدوى التجميع تتجه إلى السيارات الرياضية مثل دراسات شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات وسكودا، لتجميع سيات اتيكا بحلول 2020، بالإضافة إلى تجميع جيوشى موتور، وكلاء فاو، لتجميع X40، بالإضافة إلى المصرية العالمية للسيارات، وكلاء كيا، لتجميع سورينتو بحلول الربع الأخير من العام، الأمر الذى سيمهد الطريق لمزيد من النمو بالسوق.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات مزيداً من اعلان وكلاء ومصنعى السيارات عن خططهم المستقبلية لتقديم وتجميع طرازات جديدة من SUV مع تزايد الطلب عليها، وتوجه ذوق المستهلك لاقتناء سيارة ذات شكل رياضى تضم بعض السمات العائلية.