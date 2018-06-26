الوكلاء يراهنون على «الرياضية متعددة الاستخدمات»

سيارات suv الرياضية متعددة

أقبل عدد من وكلاء وموزعى العلامات الشعبية والفاخرة على طرح السيارات الرياضية متعددة الأغراض فى السوق المحلية، فى ظل ارتفاع الطلب عليها.



يشار إلى أن عدد السيارات SUV فى السوق المحلى بمختلف سعة محركاتها يصل حالياً إلى ما يقرب من 73 طرازاً، متوافراً لدى 38 علامة تجارية.



وأشار أحدث إحصائيات عن سوق السيارات والصادرة عن «أميك» إلى تحقيق مبيعات SUV 64% نموا خلال أبريل، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بإجمالى 2534 وحدة، بحصة سوقية تقدر بنسبة 24% من المبيعات الإجمالية.

وعلى مدار الشهور الأربعة الأولى من العام، استحوذت مبيعاتها على 22% من المبيعات الإجمالية للملاكى، بعد تمكنها من بيع 7539 سيارة، بنمو 12%.



قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لـ«أميك»، إن اتجاه مصنعى السيارات لإنتاج طرازات تتبع فئة SUV يعود إلى عامى 2008 و2009، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى استناد المصنعين إلى فئة السيارات التجارية «بيك آب» فى عمليات إنتاج فئة متععدة الأغراض عبر تطويرها، خاصة أن تكلفة إنتاجها رخيصة مقارنة بالسيارات السيدان، موضحاً ان المستهلك الأمريكى اعتمد على العلامات التجارية الكورية واليابانية فى سد احتياجات سوقه من السيدان العائلية، خاصة مع انخفاض القيمة الجمركية عليها.



وأوضح أن ارتفاع الطلب على تلك الفئة من السيارات يأتى تماشياً مع التوجه العالمى، وتوسع كبار المصنعين فى إنتاجها، ما أدى إلى إقبال الوكلاء على طرحها فى السوق المحلية، سواء عبر الاستيراد، أو دراسة خيار التجميع المحلى.



وبيّن مسروجة أن سوق السيارات ما زالت قادرة على استيعاب هذا الكم من السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات، خاصة مع توجه مختلف شرائح المجتمع لاقتنائها، بدلاً عن الفئات الأخرى.



وقال مصدر مسئول بشركة أبو غالى موتورز، إن شريحة السيارات الرياضية تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من الصمود أمام التقلبات التى شهدتها السوق بداية من وضع قيود على الاستيراد، وحتى قرار تعويم الجنيه فى خريف 2016.



وتابع: إن جميع العلامات التجارية تسابقت منذ 2015 على طرح تلك الطرازات بهدف تعزيز نمو حصتها السوقية، والحد من نزيف الخسائر نتيجة تراجع المبيعات.



وأشار المصدر إلى أن مبيعات السوق الإجمالية بنهاية العام لن تتعدى 150 ألف سيارة، وبالتالى فإن معدلات الزيادة عن 2017 يمكن وصفها بالمتواضعة، ما يؤكد التوقعات التى تشير إلى عدم نمو السوق، وإنما تغير تفضيلات واتجاهات المستهلكين حيال سوق السيارات فى التحول من فئة السيدان إلى SUV.



وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء أودى وفولكس فاجن فى مصر، إن تلك الفئة من السيارات تمكنت من الحفاظ على حالة النمو بمعدلات مبيعاتها، رغم حالة الركود التى أصابت السوق عقب تحرك الدولار لمستويات قياسية بالسوق الموازية قبل قرار تحرير أسعار الصرف.



وأشار يونس إلى أن العديد من الوكلاء اتجهوا للبحث عن خيار التجميع المحلى بهدف تقديمها بأسعار منافسة.



وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى تعزيز مكانة فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض فى السوق، أبرزها التسعير العادل، وملاءمتها لطبيعة الطرق والشوارع، ما ساهم فى تغير تفضيلات المستهلك من فئة السيدان إليها.



وتابع: إن التوجه العالمى لتفضيلات المستهلك يشير إلى تزايد الطلب على تلك الفئة من السيارات، الأمر الذى دفع جميع مصنعى السيارات للتوجه لإنتاج سيارات جديدة بهدف زيادة معدلات المبيعات.



وأشار مدير قطاع أودى إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تستند فى مبيعاتها من العلامة الألمانية فى السوق المحلية إلى طرزات SUV فى إشارة إلى Q2، وQ3 للحفاظ على حصتها السوقية.



ومن الجدير بالذكر أنه خلال 5 أشهر الأولى من العام، استحوذت فئة Q من أودى ذات الدفع الرباعى، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV على نسبة تقدر 36.5% من مبيعات أدوى العالمية بإجمالى 287 ألف سيارة.