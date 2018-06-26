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سيــارات
«SUV» تهيمن على اهتمام الوكلاء المحليين
الثلاثاء 26 يونيو 2018 11:04 ص
سيارات الـSUV
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سيارات الـSUV
يتجه مصنعو السيارات العالميون إلى التوسع فى إنتاج طرازات تتبع فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بدلاً من “السيدان” العائلية بعد تصاعد وتيرة الطلب عليها سواء للعلامة التجارية الأكثر مبيعاً، أو العلامات الفاخرة.
ومع تزايد الإقبال على تلك الفئة من السيارات اتجهت الغالبية العظمى من العلامات التجارية للإعلان عن طرحها طرازات رياضية متعددة الأغراض، جاء آخرها رولز رويس التى أعلنت تقديمها كولينان بداية الربع الثانى من العام، علاوة على اعتزام علامات تجارية أخرى طرح طرازات جديدة كلياً مثل أودى Q8، وBMW X7.
وتشهد سوق السيارات المحلية حالياً توجه جميع الوكلاء لتقديم طرازات تنتمى لتلك الفئة فى ظل ارتفاع الطلب عليها لكونها أكثر ملاءمة لطبيعة الطرق.
وتستعرض «المال» فى الملف التالى مستقبل تلك الفئة من السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان عدد من الوكلاء رغبتهم فى تجميعها محلياً.
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