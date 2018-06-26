تراجع أسعار الدواجن.. وثبات اللحوم

دواجن

دعاء حسنى



تشهد أسعار الدواجن تراجعا فى السوق المحلية فيما استقرت أسعار اللحوم.



وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار البيض، وتراجع أسعار الدواجن بواقع جنيه للكيلو، مرجعًا ذلك إلى آليات العرض والطلب.



وأوضح، أن سعر كرتونة البيض شهد استقرارا خلال الأسبوع الجارى عند 28.5 فى المزرعة، فيما تصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيها، أما كيلو الدواجن فتراجع جنيهًا، ليبلغ 25 جنيها فى المزرعة مقابل 26 الأسبوع الماضى، ليصل المستهلك بـ 29 بدلا من 30.



كان رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد توقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات بين 3 و%6، تأثرًا بزيادة أسعار الوقود، لكن الزيادة لم تنعكس على الأسعار إلى الآن، وتوقع أن تحدث الارتفاعات الأكبر فى الأسعار خلال فصل الشتاء المقبل، خاصة مع احتياج الدواجن لعمليات التدفئة، وسيؤدى ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس على الدواجن.



يشار إلى أن الحكومة رفعت السبت قبل الماضى، أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30، وأسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 من 60 جنيها، فيما ارتفعت أسعار الوقود بنسب متفاوتة، حيث زاد سعر لتر السولار لـ5.5 جنيه بدلا من 3.65 ، وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 3.75 جنيه بدلا من جنيهين، ولتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلا من 6.6.



وأضاف «السيد»، أن أى زيادة فى أسعار المحروقات تؤثر على تكلفة الإنتاج، إذ يتم الاعتماد على الوقود فى نقل الدواجن من المزرعة، فضلا عن نقل الأعلاف، وستنعكس الزيادات على السعر النهائى للمستهلك.



وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ثبات أسعار اللحوم فى الأسبوع الثانى من تطبيق زيادة أسعار الوقود.



وأضاف أنه رغم زيادة نولون النقل 5 جنيهات فإن التجار لم يعكسوا ذلك على سعر اللحوم، قائلًا: «البعض ينقل 50 طن لحم وتوزيع زيادة الـ5 جنيهات على كيلو اللحم لا تتجاوز 10 قروش، لذا لم يقم أحد بعد بزيادة سعرها».



وقال إن كيلو اللحوم حاليا يتراوح بين 130-150 جنيها للضانى، و130 و150 للكندوز، و100 و110 للجملى والجاموسى الكبير.











