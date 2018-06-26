نظام إلكترونى حديث لتتبع شحنات التصدير

هيئة تنمية الصادرات

■ شيرين الشوربجى: مفاوضات مع «الاتصالات» و«مايكروسوفت» لبدء التصميم



محمد ريحان وأحمد اللاهونى



تدرس هيئة تنمية الصادرات تصميم نظام إلكترونى يضم كافة المعلومات عن وتشمل أسم الشركة والنشاط، والعنوان، وعدد الموظفين».



وقالت شيرين الشوربجى، رئيس الهيئة لـ «المال»، إن النظام الجديد سيسهل على «تنمية الصادرات» التعامل مباشرة مع المصدرين حال وجود أى دعوة أوإعلان لمعرض معين أوبعثة ترويجية.



وأشارت إلى أن النظام الجديد سيضم «كود إلكترونى» لكل مصدر على حدة لتتبع شحناته فى حال وجود أى مشكلة بها قد تؤدى إلى حظر التصدير، بحيث يتم معاقبة الشركة بمفردها بدلا من تعميم الضرر على الصادرات المصرية من قبل الدول المستوردة، كما حدث فى أزمة الحاصلات الزراعية.



وأوضحت أنها تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لإبداء رأيها فى الفكرة، وهوما قوبل بالترحيب من المسئولين، حرصًا على سمعة الصادرات المصرية بالخارج.



وقدرت رئيس هيئة تنمية الصادرات تكلفة النظام بنحو6 ملايين جنيه، لافتة إلى أنها بدأت فى التفاوض مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال كمايكروسوفت لبدء التنيفذ.



وذكرت أن المفاوضات تسير حاليًا حول وضع تصور كامل للبرنامج، لاختيار كل ما هوحديث، متوقعة الانتهاء من التصميم وبدأ العمل بالنظام خلال عام.



وتسعى وزارة التجارة جاهدة إلى النهوض بالصادرات باعتبارها مورد رئيسى لجلب العملة الصعبة، من خلال اتباع أحدث الأساليب العالمية فى تطبيق مواصفات الجودة، خاصة بعدما عانى أحد قطاعاتها «الحاصلات الزراعية» من قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوربية خلال الموسم الماضى 2016/2017.