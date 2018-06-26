بدء صياغة قواعد القيد ببورصة السلع والعقود

السلع الغذائية

أحمد على



انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية الأسبوع الماضى من وضع القواعد التنظيمية لتفعيل بورصة السلع والعقود، عقب دراسة عدد كبير من تجارب الأسواق المتقدمة، والناشئة.



وسمحت التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال، التى أقرت فى فبراير الماضى، فى المادة 26 مكرر بإنشاء بورصة يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية، أوعينية، أومؤشرات الأسعار، أوأوراق مالية، أوسلع، أوأدوات مالية، أوغيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت عقود مستقبلية خيارات، أو مبادلة، وغيرها من العقود النمطية.



وأوضحت مصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة والهيئة، لصياغة قواعد القيد ببورصة السلع والعقود، وذلك بعد أن تم الاستقرار على البنود الأساسية، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.



وكشف مصدر مسئول، أن اتحاد الغرف التجارية بدأ مفاوضات مبدئية مع وزارة التموين، للموافقة على إدخاله طرفاً ضمن منظومة بورصة السلع والعقود، وذلك عبر توليه عمليات التسليم الفعلى للسلع، أوما يطلق عليه SPOT TRADING، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن تلك المفاوضات لم تعرض بعد على اللجنة المشتركة بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع مسئولى وزارة التموين، خاصة فى ظل الدور المحدد لها بقانون سوق المال المعدل، الذى ينص على مشاركة الوزارة فى إدارة المخازن المتعلقة ببورصة السلع والعقود.