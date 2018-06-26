«النيل الهندسية» تتخارج من قطاع الاتصالات

المال – خاص

قررت شركة النيل الهندسية – الوكيل الحصرى لسيارات فيات، وألفا روميو، تصفية أعمالها بقطاع الاتصالات بالسوق المحلية.وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إنها قامت خلال مايو الماضى بفسخ عقد وكالة تسويق وتوزيع هواتف «لينوفو– موتورولا« و«زى تى إيه»، بسبب عدم قدرتها على منافسة أكثر من طراز صينى.وأوضحت المصادر أن خطوة تخارج الشركة من قطاع الاتصالات، تأتى ضمن خطتها لإعادة هيكلة استثماراتها منذ بداية العام الحالى، وأكدت أن النيل الهندسية تمارس نشاطها بشكل طبيعى تماماً بقطاعات الأغذية والسيارات، مشيرة إلى أن لينوفوالعالمية تجرى مباحثات جادة حالياً مع شركة جوفى ترونكس للتجارة والتوزيع، لتكون وكيلاً لها.وحاولت «المال» التواصل مع هشام الطيبى، رئيس مجلس إدارة النيل الهندسية، على مدار أسبوع كامل لكنه لم يرد على هاتفه.وتعمل «النيل الهندسية» منذ أكثر من 30 عاماً فى أكثر من قطاع، منها الاتصالات والأغذية والسيارات، وهى وكيل حصرى لسيارات فيات، وألفا روميو، بالسوق المحلية، كما أنها تعاقدت على توزيع أول هاتف محمول فى مصر، مع شركة أريكسون السويدية عام 1996.وشهدت بداية العام الحالى قيام شركة فودافون مصر بعدم تجديد التعاقد السنوى مع «النيل الهندسية» كوكيل رئيسى لخطوط وكروت الشحن، ضمن شبكة وكلائها المعتمدين التى تضم «فيرست» و«MTI» و«الدلتا للتجارة والتوزيع». ويضم السوق المصرية أكثر من وكيل للهواتف أبرزهم «يونىجروب» و«KMG» و«يونيون جروب» و«الصافى».