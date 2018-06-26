انطلاق مبادرة رواد النيل بـ 22 مركزاً قبل نهاية العام

البنوك المحلية

سهير محمد:



يبدأ عمل مراكز تطوير الأعمال، التابعة لمبادرة رواد النيل نهاية العام الجارى، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإعداد المقار، واختيار مواقعها، وتدريب موظفى البنوك الذين سيتولون العمل بها.



وقالت سحر منير، مدير مراكز تطوير الأعمال، وبرنامج تمكين المرأة والشباب بالمبادرة، إنه جارى العمل فى كل الجوانب التى تخص إنشاء المراكز، وتم الاتفاق مع المعهد المصرفى على تنظيم برنامج تدريبى لموظفى البنوك الذين سيتولون العمل داخلها، ومن المقرر عقد الدورة خلال أغسطس المقبل.



وأوضحت لـ «المال»، أن المراكز ستعمل فى البداية على قائمة الشركات الصغيرة التى رفضتها البنوك لأسباب يمكن معالجتها، بالإضافة إلى رواد الأعمال حتى يصبحوا مؤهلين للتعامل مع البنوك.



وأضافت أن هناك 11 بنكاً تشارك بإقامة 22 مركزا لتطوير الأعمال بمحافظات الجمهورية، وأحد البنوك يباشر العمل فى المبادرة من داخل أحد فروعه، بحيث يرتبط بمواعيد عمل البنك، بالإضافة لمركز أخر ملاصق للفرع، يتولى مهمة تقديم الاستشارات والخدمات غير المالية.



وأضافت أنه من المقرر أن يصل عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز خلال 5 سنوات، موضحة أنه جارى التنسيق مع الإدارات الهندسية بالبنوك حول تصميم المراكز بحيث يكون التصميم موحد على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مساحة المركز تصل إلى 35 متراً، ويعمل به 4 موظفين، منهم 3 مصرفيين.



تعمل هذه المراكز كنواة ثابتة تنطلق منها أنشطة المبادرة المتنوعة، التى تشمل تنظيم فعاليات للتعريف بالمبادرة، ومبادئ ريادة الأعمال، وتقديم الدعم للشركات التى يحتمل تأهلها للمراحل المتطورة من المبادرة، خاصة من الناحية الفنية، وتقديم خدمات تطوير الأعمال للشركات، إلى جانب عقد لقاءات وندوات بالتعاون مع المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، وغيرها، وأيضاً خلق نقاط تواجد للبنك فى مجتمع الصناعات الصغيرة، والتوعية بخدمات التمويل، والخدمات غير المالية المختلفة، وانتقاء الأفكار الواعدة والمبتكرة ورعايتها، والتواصل مع جميع المستفيدين، والوصول إلى شركات قائمة لها قدرة على النمووالتوسع، والوصول أيضاً لشركات ناشئة لديها قابلية للتعاملات البنكية.



وتتولى مراكز التطوير تحديد احتياجات كل مشروع، أوفكرة، سواء كانت عن التدريب، أوالتسويق، أوتأسيس شركة، وغيرها من الأفكار، ويقوم برنامج التحدى والابتكار بمساعدة أصحاب الأفكار الواعدة لتحويلها لمنتج، من خلال تدريبهم على ريادة الأعمال، والتدريب التقنى اللازم، ودعمهم للوصول لحاضنات، أوالحصول على التمويل المناسب.



تتضمن المرحلة الأولى لمبادرة رواد النيل، إنشاء نحو40 مركزاً لتطوير الأعمال، ويشارك 11 بنكاً بتدشين 22 مركزاً، تحت إشراف البنك المركزى، كما تشارك العديد من الجهات، منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، ويشارك بعدد 30 مركزاً، ومكتب لدعم الابتكار، ودعم وتسويق التكنولوجيا، إلى جانب العديد من المنظمات العامة، والخاصة للمساهمة فى إنشاء المزيد من مراكز تطوير الأعمال.



وكان البنك المركزى، قد أطلق العام الماضى، مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل، وهى اتفاقية رعاية إستراتيجية مع جامعة النيل الأهلية، تهدف لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة، بداية من الفكرة إلى مرحلة النمووالنضوج، وأيضاً تنمية قدرات رواد الأعمال، ودعم إستراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً.



ويتولى البنك المركزى المصرى، تمويل الجانب الفنى لأنشطة المبادرة التى تمتد لخمس سنوات، مع دعوة البنوك للمشاركة، وخصص البنك 100 مليون جنية لرعاية المبادرة، وتتولى جامعة النيل إدارة وتنمية وتوثيق أنشطة المبادرة، فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأيضاً تقديم الدعم الفنى، والمشورة، والتدريب، بينما تقوم البنوك المشاركة بتأسيس المراكز، تحت شعار«رواد النيل«، ويساهم المعهد المصرفى بالدعم الفنى لأنشطة المبادرة، فضلاً عن استخدام موقعه الإلكتروني لتحقيق أهدافها، وتنفيذ أنشطة التدريب، وعقد الندوات، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، كما تشمل المبادرة العديد من المشاركات الفاعلة من جميع الأطراف الرسمية، وغير الرسمية المنضمة.



ويسعى البنك المركزى من خلال دعم مبادرة رواد النيل، إلى تحويلها إلى مبادرة قومية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها، للمساهمة فى دفع نموالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة فى زيادة معدلات النموالاقتصادى، وذلك من خلال تشجيع الجهاز المصرفى على دفع وتطوير منظومة تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى مراحلها المختلفة، والتنسيق بفاعلية بين جميع الأطراف فى مجتمع ريادة الأعمال، الذى يشمل الجهاز المصرفى، وقطاع التعليم، والصناعة، والبحث العلمى، وغيرها من الجهات بهدف زيادة الناتج القومي.



من جانب أخر، ينسق «المركزى» مع البنوك المشاركة فى إقامة مراكز خدمات تطوير أعمال متميزة «BDS» لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على مستوى الجمهورية، والعمل على جذب الشباب لتبنى ثقافة ريادة الأعمال، وبناء مشروعات صغيرة جديدة ناجحة.



وتم فى هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى، ووزارة الشباب، تهدف للتنسيق والربط بين أنشطة مبادرة رواد النيل، وأنشطة الوزارة، بمجال ريادة الأعمال، والتثقيف المالى، وذلك من خلال إتاحة نقاط تواجد تحت شعار رواد النيل، بمراكز للشباب والرياضة، (نحو4200 مركز)، لتنفيذ أنشطة المبادرة التى تتضمن ندوات تثقيفية تدريبية عن الشمول المالى، وتوعية الشباب بأهمية امتلاك مشروعات، وخطوات تأسيسها، والتعريف بالمبادرات المختلفة والأنشطة التى تقدمها الدولة، مثل مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخريطة الاستثمارية، والبرامج التمويلية الموحدة.



وتم أيضاً الانتهاء من تدريب 150 مدرباً بوزارة الشباب والرياضة على ريادة الأعما، كمرحلة أولى، وذلك على برنامج «بناء خطة العمل لتأسيس العمل الخاص»، بالإضافة إلى التعرف على مصادر التمويل المختلفة ومتطلباتها، لنقلها للمترددين على مراكز الشباب والرياضة المُقدر عددهم بحوالى 50.000 شخص سنوياً، كما تم الانتهاء من تدريب 51 مدرباً يمثلون النواة الأساسية لبداية التدريب فى المحافظات، وتعيينهم كنقاط اتصال دائمة للمشاركة فى التدريب.



ويساهم فى مبادرة رواد النيل، العديد من الشركاء، منهم أكاديمية البحث العلمى، ووزارة التخطيط، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية (وزارة التجارة والصناعة)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاستثمار، والاتحاد الأوروبى، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصر الخير، ويونيفرسال، وكاريير، والشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى (ISCORE) ومركز الإبداع التكنولوجى والتسويق (TICO) وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (Itida).



وتتضمن المبادرة برنامج بيت التصميم، وهو مركز يتم إنشاؤه بجامعة النيل، بتمويل من البنك المركزى وبنك مصر، بحيث يتوافر به جميع المتطلبات، والتجهيزات الفنية، والهندسية، لتصميم النماذج الأولية لأفكار المشروعات، ويقدم أيضاً الاستشارات الهندسية لرواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى منتجات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل إقليم.



وتركز مبادرة رواد النيل على استخدام تطبيقات التكنولوجيا، ورعاية الابتكارات التى تدعم الاقتصاد الوطنى فى جميع المجالات، الصناعية، والزراعية، وغيرها، مع التركيز على استخدام مفهوم الميكنة والتكنولوجيا، بغرض خفض الاستيراد، وإحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية، والنهوض بالصناعة المحلية.



وتتولى وحدة التدريب التابعة للمبادرة بجامعة النيل، تقديم الخدمات التدريبية للمشروعات بمختلف مراحلها، بما فيها اختيار المواد الخام، واختيار المدربين، وتدريب المدربين، وإعداد جداول وبرامج التدريب، والتدريب على الخدمات اللوجيستية «توريد المواد وتخزينها واستخدامها فى عملية الإنتاج وغيرها».



كما تضع المبادرة فى أولوياتها الوصول بخدماتها وأنشطتها إلى الفتيات والسيدات فى مختلف أنحاء مصر، وتشجيعهن على المشاركة فى إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من جميع الخدمات التى تقدمها المبادرة فيما يتعلق بالتدريب وزيادة الوعى، حول إنشاء وإدارة المشروعات، إلى جانب الخدمات الفنية وغير المالية المتعلقة بالخطوات اللازمة للحصول على التمويل، وتسويق المنتجات وغيرها.