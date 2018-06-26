«الطرق والكبارى» تجرى صيانة بقيمة 3 مليارات جنيه

وزير الإسكان يتفقد طرق القاهرة الجديدة

المال ـ خاص:



علمت «المال» أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، بوزارة النقل، تستهدف تنفيذ مشروعات صيانة للطرق والكبارى خلال العام المقبل 2018 - 2019 باستثمارات 3 مليارات جنيه، وأطول تصل إلى 2000 كيلو متر موزعة على جميع المحافظات.



وتشمل أعمال صيانة العام المالى المقبل طرق «الإسكندرية الزراعى على الدائري»، و«الإسماعيلية الصحراوي»، و«القاهرة أسيوط الغربي» المقرر أن يجرى فيه إنشاء 4 حارات للسيارات، و2 حارة خرسانية للنقل الثقيل، إلى جانب صيانة طريق مطروح – سيوة».



وأوضحت المصادر أن أعمال الصيانة مقرر تمويلها من عوائد رسوم العبور والوزن على الطرق التى تقوم الهيئة بتحصيلها من خلال شركات القطاع الخاص التى تتولى إدارة تلك الطرق وفقًا لاتفاقيات أبرمت بين الطرفين خلال العام الماضى.



ووفقًا لتقرير حصلت عليه «المال»، فإن هيئة الطرق حققت جملة إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017 ـ2016، من محطات تحصيل الرسوم والأوزان، على أطول 1029 كيلومترًا، مقارنة بإيرادات مليار جنيه فى 2015 ـ2016، لعدد أطول 1051 كيلو، ومستهدف تحقيق إيرادات تقترب من 2.2 مليار خلال 2018 ـ2019.



فى سياق متصل، تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمس الجزء الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى والذى يمتد من طريق بنها الزراعى حتى الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كم، رافقه خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشيرًا إلى أنه يمثل جزءًا مهمًا من الطرق التى تربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى.



وأشار «عرفات»، إلى إنه يسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، وأنه تم تصميمه ليكون بمواصفات الطرق الحرة.



وأعلن وزير النقل أن هيئة الطرق تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى القومى للطرق بأطوال 1000 كم، وتكلفة 17 مليار جنيه، وتتضمن مشروعات: «ازدواج طريق أسيوط ـ سوهاج الشرقى» بطول 145 كم، و«ازدواج طريق سفاجا ـ القصير ـ مرسى علم» بطول 213 كم، و«توسعة وتطوير وصلة النفق من الكيلو 109 طريق السويس ـ النفق بطول 24 كم»، فضلاً عن إنشاء طريق لخدمة حركة النقل الثقيل بطريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الطريق الدائرى حول القاهرة حتى الطريق الدائرى الإقليمى بطول 37 كم”، إضافة إلى تطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى وإنشاء طرق خدمة بطول 230 كم .



كما تشمل المرحلة الثالثة، ازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 270 كم، موضحًا أنه جارٍ استكمال إنشاء عدد المحاور على النيل بإجمالى تكلفة 8 مليارات جنيه عند مراكز: «طما، وديروط، وكلابشة، إضافة إلى بنى سويف، وعدلى منصور، وسمالوط، وقوص، ودراو»، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدد 15 كوبرى علوى بإجمالى تكلفة 2 مليار جنيه.