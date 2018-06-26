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نقل وملاحة
تشغيل محطة الصب السائل بميناء الدخيلة بداية 2019
الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:41 ص
ميناء الدخيلة
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ميناء الدخيلة
معتز محمود:
تخطط شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة، لتشغيل محطة للصب السائل بميناء الدخيلة فى الربع الأول من العام المقبل، عقب الانتهاء من إنشاء التجهيزات الخاصة بالمحطة، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه.
قال محمد أبوالخير، رئيس شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة لـ«المال»، إن المحطة تقام على مساحة 6 آلاف متر، عبارة عن 23 «تانك كيماويات» وتانك مياه، ومبنى إدارى، وميزان للسيارات سعة المحطة 28 ألف متر مكعب، ويقوم بتنفيذ المشروع إحدى الشركات المصرية الخاصة.
أشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع فى مارس من العام المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تعمل فى المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا.
كان هشام عرفات، وزير النقل، شهد سبتمبر الماضى مراسم توقيع عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة، بين الميناء وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة. من المتوقع أن يساهم إنشاء محطة متخصصة لتداول وتخزين مواد للصب السائل، يسهم فى زيادة معدلات التداول، وتوفير مساحات تخزينية كبيرة تخدم عملية استيراد وتصدير المواد البترولية، ويقام مشروع الصب السائل على مساحة 6 آلاف متر مربع، وبحد أدنى للتداول يبلغ 144 ألف طن سنوياً، وبزيادة سنوية %5، والطرح بنظام (BOT) حق الاستغلال لمدة 15 عامًا طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
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