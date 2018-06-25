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نقل وملاحة
ضبط كمية من السبح العاج بقرية البضائع قبل تصديرها لتركيا
الإثنين 25 يونيو 2018 11:57 م
قرية البضائع بمطار القاهرة
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قرية البضائع بمطار القاهرة
مها أبوودن:
تمكنت سلطات جمارك قرية البضائع بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من العاج المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا، طبقا للقانون.
وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران داخل شحنة مصدرة إلى تركيا ومشمولها 9 طرود سبح متنوعة بقيمة مايعادل 2205 دولار بوزن 230 كيلو جرام.
وبمعاينة الطرود تبين وجود 188 سبحة من العاج المشغول مختلفة الأحجام مخفاه بين السبح البلاستيكية بوزن 5.300 كيلوجرام.
وبالعرض على لجنة متخصصة تأكد ان السبح من العاج الخالص الممنوع تداوله وقررت التحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمتحف الزراعى بالدقة طبقا للوائح المنظمة لإتفاقية سايتس والقرار الوزارى رقم 1110 لسنة 1999.
وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 477 ألف 880 جنيه.
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