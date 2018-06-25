العاملين بتوابع القابضة للتأمين يتقدمون بمذكرة لرئيسها بمطالبهم

كتب-ماهر أبو الفضل:





إتفق العاملين بشركات التأمين التابعة للقابضة للتأمين والتي تضم "مصر للتأمين"، و"مصر لتأمينات الحياة"، و"مصر لإدارة الاصول العقارية"، في إجتماعهم الاسبوع الماضي، علي تقديم مذكرة رسمية لتامر الباطش، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة القابضة ، وعضو مجلس إدارتها المتفرغ لشئون الاستثمار، تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية.





قال مسئول بارز- من بين الحاضرين – أن المطالب الثلاث التي سيتم تقديمها للباطش تضم، تثبيت العمالة المؤقتة في الشركات الثلاث، والثاني، توحيد الوثائق الخاصة بالعاملين"وثيقة تكافل وإنتماء"، بحيث يتم توحيد المزايا، خاصة مع اختلافها بين كل شركة وأخري من الشركات التابعة الثلاث.





واشار المصدر الي ان المطلب الثالث، يتضمن، الموافقة علي صرف علاوة غلاء معيشة وبدل إنتقال بالاضافة الي علاوة الدرجة، نظرا لارتفاع الاسعار بعد زيادة أسعار المحروقات والتي إنعكست علي أسعار كافة السلع ، وتدني الاجور بسبب زيادة معدل التضخم.





حضر الاجتماع، أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة للتأمين، الذين تم انتخابهم العمالية التي أجريت الاسبوعين الماضيين، بالاضافة الي رؤساء وأعضاء نقابات العاملين.





وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، انه فور تقديم المذكرة للقائم بأعمال رئيس القابضة للتأمين، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق علي صياغتها النهائية، سيتم تحديد موعد للقاء تامر الباطش، لمناقشته في المطالب ، والاتفاق عليها ، علي أن يتم إستصدار قرارا رسميا منه بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.