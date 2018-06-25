المال- خاص









أعلنت شركة Chenyee تكنولوجي الصينية والمالكة للعلامة التجارية Soda Mobile، خطتها التسويقية بالسوق المصرية لضمان إطلاق المنتجات خلال الفترة المقبلة بسعر تنافسى أقل من ثلاثة آلاف جنيه مع الحفاظ على الجودة الفائقة.

فقد انتهجت الشركة منظومة بيع تعتمد على تطبيق منصة للبيع والتسويق مباشرةً بنظام الـB2R" Business To Retailer"، وتقوم السياسة التسويقية الجديدة على فكرة إلغاء الوكيل المعتمد لتقليل تكلفة المنتج وخفض تسعيره والعمل مباشرةً من المصنع بالصين إلى يد التاجر في مصر، من خلال تطبيق خاص بالشركة يحمل على هاتف التاجر مما يتيح له التواصل وعمل أوامر الشراء من الشركة الأم، وهو ما يؤهلها للحصول على حصة سوقية تصل إلى 5% مع نهاية الربع الثاني من 2019 حسب الدراسات التي قامت بها Soda Egypt.





وصرح محمد مراد، مدير إدارة العمليات وتطوير الأعمال بأن "شركة شيني تكنولوجي Chenyee تمتلك العلامة التجارية Soda Mobile وتتضمن هواتف ذكية واكسسوار موبايل ومنتجات تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء Internet Of Things products Soda"، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف في الوقت الحالي فئة المنتجات السعرية أقل من ثلاثة آلاف جنيه مع منح العميل منتجًا عالي الجودة يتمتع بأطول فترة ضمان في السوق المصرية تصل إلى 15 شهرًا".





تأتي الاستراتيجية الجديدة للحفاظ على أعلى مستويات الجودة التي تتماشى مع شعار الشركة Quality for All (الجودة للجميع)؛ لقناعة Soda Mobile بأنه يمكنها توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في متناول الجميع، من خلال فريق عمل كبير يتضمن أكثر من 400 موظف فى مجال البحث والتطوير.





وأضاف مراد "أن Chenyee Technology قامت بإرسال فريق عمل من مختلف الإدارات بالشركة؛ لعمل استقصاء survey فى أكثر من دولة، منها مصر– المغرب– نيجيريا– إثيوبيا– إندونيسيا؛ لطرح العلامة التجارية Soda، وبعد دراسة مستوفية تم اختيار مصر كنقطة الانطلاق ومنها إلى إفريقيا".

وتم اختيار مصر لعدة أسباب، أهمها أن مصر سوق عملاقة بها تعداد سكاني يفوق الـ100 مليون نسمة، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار الجديدة واستقرار سعر صرف الدولار، ومن ناحية أخرى فإن التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد أن مصر على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في إفريقيا لعام 2018.





وعلق شن لي، المدير الإقليمي للعلامة التجارية Soda Mobile "إن استراتيجية الشركة تعتمد على طرح هواتف ذكية عالية الجودة بسعر تنافسى من خلال تطبيق سياسة التسعير العادل والاهتمام بخدمات ما بعد البيع وذلك للمنافسة فى السوق المصرية، وتستهدف الشركة في الوقت الحالى شريحة المستهلكين التي تبحث عن منتجات فائقة الجودة في الشريحة السعرية الأقل من 3000 جنيه، وهو ما نقدره طبقًا لدراستنا للسوق المصرية بأنها تمثل أكثر من 70%".





ومن هذا المنطلق طرحت Soda Mobile مصر مؤخرًا هاتف Soda S1 المصمم خصيصى لمواكبة أذواق المستخدمين الشباب.





يأتي الهاتف بسعر 2799 جنيهًا فقط، ويتضمن مزايا عصرية وإمكانيات متطورة، حيث تم تزويد هاتف Soda S1 بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط المزيد من الصور الغنية بالألوان، مما يوفر أرقى التجارب في ظروف التصوير واسع النطاق.





كما تم تزويد هاتف Soda S1 بشاشة عرض بقياس 5.5 بوصة ودقة HD+ IPS فائقة الوضوح، فضلًا عن ميزة شاشة عرض كاملة FullView، مما يتيح للمستخدم أفضل تجارب للمشاهدة. وتسهم نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة والبالغة 18:9 في زيادة نطاق العرض. ويزيد اتساع نطاق العرض من قدرة المستخدمين على ملاحظة المزيد من التفاصيل في الألعاب، والتمتع بمشاهدة الأفلام على شاشة عريضة، مما يوفر لهم أرقى تجارب الترفيه التفاعلية أينما كانوا.





ويوفر نظام تشغيل أندرويد v8.0 ‏‏ ‏(‏أوريو‏)‏ ، بمُعالج رباعي النواة أداءً متفوقًا لا يضاهى للمستخدمين، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي (ROM) بسعة 32 جيجابايت، ويمتاز بأدائه السلس والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.





كما يتمتع الهاتف ببطارية عالية الكثافة تبلغ سعتها بسعة 3000 ملي أمبير/ ساعة وتدعم خاصية الشحن السريع مما يوفر تجربة أداء فائقة السرعة للمستخدمين ولفترة طويلة من الزمن .





وتم تدعيم الهاتف بأحدث التقنيات فائقة التطور لمواكبة أذواق الفئات الشابة. فعلى سبيل المثال، يدعم الهاتف حل مستشعر البصمات Fingerprint، والذي يتيح لمستخدمه إمكانية فتح وقفل الجهاز خلال 3 ثوان فقط، كما يدعم الـ4G ويأتي باللونين الأسود والذهبي.





كما تم طرح هاتف Soda E1 ذو التصميم المتقن، ليشكل أحدث ابتكارات سلسلة صودا، التي تركز على تلبية الاحتياجات العصرية للمستخدمين، كونه أول هاتف يأتي بسعر أقل من 2000 جنيهاً ويحمل العديد من المزايا الفائقة.





يوفر Soda E1 تجربة ترفيهية عالية الجودة، من خلال مزايا شاشة العرض الكاملة النابضة بالحياة، والتي تعمل بتقنية HD+ IPS بحجم 5.5 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي (ROM) بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة خارجية microSD تصل حتى 256GB .





يأتي هاتف Soda E1 بأحدث إصدارات نظام تشغيل أندرويد‏ ‏(‏أوريو‏)‏ بمُعالج رباعي النواة بسرعة (4x 1.3GHz) ليتيح تجربة استخدام تبلغ أعلى درجات السرعة والسلاسة، حيث يمكن إنجاز أكبر قدر من المهام في وقت أقل.





كما يتمتع الهاتف ببطارية عالية الكثافة تبلغ سعتها بسعة 4000 ملي أمبير/ ساعة ويدعم الـ4G.





واضاف شن لي "إن Chenyee Technology استطاعت أن تتعاقد مع شركة راية لخدمات ما بعد البيع وهي إحدى أكبر الشركات في مصر ذات السمعة الممتازة في هذا المجال، ولضمان تطبيق سياسة الشركة في الاهتمام بجودة المنتج وخدمة ما بعد البيع دشنت الشركة الرقم المختصر (19397) لضمان تقديم مستوى عالي من خدمة العملاء والجمهور والرد على أى استفسارات وتلقّي أي شكاوى.



