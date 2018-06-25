وزير الزراعة يختار مسؤول لجنة مشروع غرب المنيا

عزالدين أبوستيت

الصاوي أحمد



وقع اختيار الدكتور عز الدين أبوستيت على الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الأسبق كمسئول عن مجموعة الإنتاح النباتي في أرض مشروع غرب المنيا.



وعلمت "المال" من مصادر بوزارة الزراعة أنه وقع الاختيار أيضا على كل من الدكتور عبدالغني الجندي، والدكتور عبدالعزيز شتا مستشاري وزارة الزراعة السابقين وأستاذي الأراضي والمياه بجامعة عين شمس لمجموعة الأراضي وإدارة المياه والهندسة الزراعية بالمشروع.



وتعرض ذلك المشروع لأزمة كبيرة نتيجة تعرضه لحالة من الطقس السيئ؛ ما أدت لتدهور الزراعات فيه وهي القطن والعنب والفاصوليا وغيرها على مساحة 8آلاف فدان من إجمالي 20 ألف فدان مخصص منها جزء للإنتاج الحيواني، ومصمم ليكون نموذجا للمزارع في مشروع المليون ونصف المليون فدان.



وأكد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت في بيان صباح اليوم، أن مهمة الفريق العلمي ليست التقييم ولكن المراجعة للأعمال التي تمت حتى الآن، للوقوف على النقاط الإيجابية بالمشروع، والنقاط الواجب تحسين الأداء فيها، فضلا عن المقترحات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة.



ولفت الوزير إلى أنه تم تقسيم الفريق العلمي إلى ثلاث مجموعات عمل هي: الإنتاح الحيواني، الأراضي وإدارة المياه والهندسة الزراعية، فضلا عن مجموعة الإنتاح النباتي.