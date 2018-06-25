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رياضة
مرتضى منصور: لاعبو الأهلي والزمالك يتواصلون لضمهم لنادي الأهرام
الإثنين 25 يونيو 2018 10:04 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
أحمد صبرى
قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن جميع لاعبي الأهلى والزمالك يتواصلون مع تركي آل الشيخ ويرسلون رسائل لضمهم إلى نادى الأهرام الذى اشتراه، حيث يتم عرض مبالغ مالية ضخمة عليهم.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أنه يجب على اتحاد الكرة الاستقالة، ولابد من تدخل القيادة السياسية لإجبارهم على الاستقالة بعد هزيمة اليوم من المنتخب السعودى فى نهائيات كأس العالم.
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