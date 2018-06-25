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رياضة
مرتضى منصور: لم يتم بيع علي جبر أو طارق حامد حتى الآن
الإثنين 25 يونيو 2018 09:20 م
المستشار مرتضى منصور
أخر الأخبار
المستشار مرتضى منصور
أحمد صبرى
قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لم يبع علي جبر أو طارق حامد حتى الآن، مؤكدا أنه بالفعل تلقى عرضا لشراء على جبر بـ50 مليون جنيه و2 مليون دولار لطارق حامد.
وكان نادى الأهرام الذى اشتراه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أعلن عن شراء كل من على جبر، وطارق حامد، وعدد آخر من اللاعبين المهمين.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أن طارق حامد طالب بتجديد عقده مع الزمالك بـ7 ملايين جنيه إلا أنه لم يوقع.
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