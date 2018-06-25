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بنـــوك
بنك الاستثمار العربي يطرح حساب «بريميير» لكبار العملاء
الإثنين 25 يونيو 2018 09:14 م
بنك الاستثمار العربي
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بنك الاستثمار العربي
سهير محمد
طرح بنك الاستثمار العربى حسابا جديدا لكبار العملاء تحت اسم "بريميير" والذى يقدم حزمة خدمات داخل وخارج مصر.
ويشترط أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه، ويمنح الحساب فائدة سنوية 15% و 11.25% شهرى و10.25% يومى.
ويتيح الحساب توفير مديرا لعلاقات العملاء، كما يقدم الحساب خدمة معاك على الطريق والتى تتيح للعميل تقديم خدمات مختلفة على الطريق مثل نقل السيارة فى حالة الحوادث أو زيادة البنزين وسلامة البطارية وتقييم تقارير الحوادث الخاصة بالتأمين، بالإضافة إلى خدمة تقديم خدمات إصدار المستندات الحكومية وحجز الرحلات والنوادى والحفلات وخدمات التنقل المختلفة.
ويتم إصدار بطاقة خصم بدون مصاريف يتم التعامل بها داخل وخارج مصر ومدتها 5 سنوات، ويصل الحد الأقصى للمشتريات اليومى 100 ألف جنيه، والكاش 50 ألف جنيه يومى، كما تسمح بأن يتم سحب 5 آلاف جنيه فى المرة الواحدة.
وتسمح البطاقة بالتعاملات خارج مصر حيث يصل الحد الأقصى للكاش 2000 دولار كاش و4000 دولار مشتريات شهريا.
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