EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
استراليا تتصدر قائمة أكبر 10 دول إنتاجا للصلب
الإثنين 25 يونيو 2018 07:33 م
استراليا
أخر الأخبار
استراليا
نمو إنتاج الحديد الخام فى العالم زاد 7% في مايو
خالد بدر الدين
أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب اليوم الاثنين أن الإنتاج العالمي من الصلب الخام ارتفع 6.6 % ليزداد إلى أكثر من 155 مليون طن في مايو الماضى مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وزاد إنتاج الصلب الخام من الصين، أكبر مستهلك للمعدن وثالث أكبر منتج في العالم إلى 81.1 مليون طن الشهر الماضى بزيادة 8.9 % عن مايو 2017.
وذكرت وكالة إنفيستنج نيوز أن إستراليا تصدرت قائمة أكبر 10 دول منتجة للحديد الخام فى العالم مع نهاية العام الماضى بحوالى 880 مليون طن وبعدها البرازيل بحوالى 440 مليون طن.
أما الصين أكبر مستهلك للحديد فى العالم فقد جاءت فى المركز الثالث بإنتاج يتجاوز 340 مليون طن ثم الهند بحوالى 190 مليون طن وفى المركز الخامس روسيا بأكثر من 100 مليون طن.
وظهر جنوب أفريقيا فى المركز السادس بحوالى 68 مليون طن و أوكرانيا بحوالى 63 مليون طن ثم وكندا بحوالى 47 مليون طن وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 46 مليون طن وأخيرا إيران بحوالى 35 مليون طن فى المركز العاشر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا