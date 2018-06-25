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رياضة
هاشتاج «رضا عبدالعال» يحتل المركز الثاني على تويتر
الإثنين 25 يونيو 2018 07:32 م
رضا عبد العال
أخر الأخبار
رضا عبدالعال
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج "رضا عبدالعال" المركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك بعد هزيمة المنتخب اليوم أمام السعودية فى نهائيات كأس العالم.
واختفى رواد تويتر وفيس بوك بالكابتن رضا، وهو نجم منتخب مصر سابقا، حيث توقع فى عدة مقابلات له أن المنتخب المصرى سيُهزم فى كل المباريات فى كأس العالم، ولن يحصل على أى تعادل، وسيكون حصالة المجموعة، وهو ما جعل المغردين يحتفون به.
وكان أول المغردين الإعلامى إبراهيم فايق الذى أجرى حوارا مع رضا عبدالعال حيث قال: أنا آسف كابتن رضا عبدالعال.. إنت صح.. ملعون أبو الطموح.
وعلق محمود السيد فقال: رضا عبدالعال اللي كلنا بنقول عليه جارضيولا الكورة المصرية طلع أكتر واحد بيفهم، والله قالك هنخسر الـ٣ ماتشات وهنطلع حصالة المجموعة، والله يجيي يمسك الشيشة والمنتخب.
وقالت تهانى لاشين: الوحيد اللي كسب هو الكبير رضا عبدالعال ١٠٠ ألف ج رهان إن المنتخب هيخسر كل الماتشات.
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