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سيــارات
سوزوكي ألتو تهيمن على مبيعات السيارات الصغيرة
الإثنين 25 يونيو 2018 07:23 م
سيارة سوزوكى نيو ألتو 800
أخر الأخبار
سيارة سوزوكى نيو ألتو 800
أحمد عوض
هيمنت "سوزوكي التو" على حصة سوقية 69.4% من مبيعات السيارات الهاتشباك الصغيرة خلال الخمسة أشهر اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وجاءت "كيا بيكانتو" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.1%، وتبعهتا "هيونداي 10i مسجلة بحصة 11.3%، وتلتها "فيات 500" بحصة 7.3% خلال تلك الفترة.
وتصدرت "هيونداي فيرنا" قائمة مبيعات السيارات الصغيرة الحجم بحصة سوقية 58.9%، وتبعتها "رينو لوجان" بحصة 16.7%، وتلتها "شيفروليه لانوس" بحصة 8.9%، ثم "شيفروليه افيو" بحصة 6.3%، ثم "هيونداي اكسنت" بحصة 5.8%.
وجاءت "تويوتا ياريس" فى المرتبة الخامسة بحصة 1.1%، وتلتها "أوبل كورسا" بحصة 1%، وتبعتها "فيات بانتو" بحصة 0.6%، ثم "سوزوكي سياز" بحصة 0.3%، و "تويوتا يارس" فئة السيدان بحصة 0.2%، وتلتها "سوزوكي سويفت" بحصة 0.2%.
واستحوذت نيسان صني علي الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بنسبة 22.8%، وتبعتها شيفروليه "Chevrolet - GP52 CKD" بحصة 12%، وتلتها "نيسان سنترا" بحصة 11.3%، ثم تويوتا "كورولا" بحصة 9.9%.
واحتلت "هيونداي النترا AD" المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 7.9%، وتبعتها "كيا سيراتو" بحصة 6.5%، وتلتها "النترا HD" بحصة 6.3%، ثم "ميتسوبيشي لانسر" بحصة 6%.
وجاءت "رينو ستيب واي" فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 5%، وتبعتها "أوبل استرا" بحصة 4.7%، تلتها "فورد فوكاس" بحصة 2.3%، ثم "شيري - غبور" بحصة 1.2%، فيما حصدت العلامات التجارية اﻷخري حصة سوقية 4.1%.
وهيمنت "أوبل انسيجنيا" علي مبيعات سيارات الركوب بنسبة 82.7%، وتبعتها "فورد فوكاس" بحصة 13.6%، وتلتها "أوبل كاسكادا" بحصة 2.1%، ثم "هيونداي سوناتا" بحصة 0.9%.
وجاءت "تويوتا كامري" في المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 0.6%، وتبعتها "أوبل انسيجينا" بحصة 0.1%، وتلتها "الفا روميو جوليا" بحصة 0.1%.
واستحوذت "كيا سول" علي الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المتعددة اﻷغراض "MBV" بنسبة 68.4%، وتبعتها "تويوتا افانزا" بحصة 15.8%، وتلتها "سوزوكي ارتيجا" بحصة 12.3%، بيتنما بلغت مبيعات العلامات التجارية اﻷخري حصة سوقية 3.5%.
وحلت "جيب رينيجيد" في صدارة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة اﻷستخدامات "SUV" بعد استحواذها على حصة سوقية 38.7%، وتبعتها "رينو كابتشر" بحصة 26.4%، وتلتها "أوبل كروس لاند" بحصة 19.2%، ثم "هيونداي كريتا" بحصة 11.5%، وتبعتها "نيسان جوك" بحصة 4%.
وتصدرت "هيونداي توسان" قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة اﻷستخدمات المتوسطة، مسجلة حصة سوقية قدرها 26.4%، وتبعتها "رينو كادجار" بحصة 17.8%، وتلتها "نيسان قشقاي" بحصة 12.6%.
وجاءت "شيري غبور" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.6%، وتبعتها "كيا سبورتاج" بحصة 9.6%، وتلتها "ميتسوبيشي اكليبس كروس" بحصة 5.2%، وثم "سوبارو XV" بصحة 4.8%، وتبعتها "فورد كوجا" بحصة 3.6%.
وحلت "شيفروليه ايكونكس" في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 2.4%، وتبعتها "بريليانس V3" بحصة 2%، وتبعتها "جيب رانجلر" بحصة 1.5%، وتلتها "أوبل جراند X" بحصة 0.9%، ثم "تويوتا C-HR" بحصة 0.7%.
واقتنصت "جيب جراند شيروكي" 38.4% من مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة اﻷستخدامات الكبيرة الحجم، وتبعتها "تويوتا فورتشينر" بحصة 33.6%، وتلتها "تويوتا برادو" بحصة 28%.
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