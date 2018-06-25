سوريا تستورد 1.5 مليون طن من القمح هذا العام

القمح

خالد بدر الدين



أعلن اليوم الإثنين عبدالله الغربي، وزير التجارة الداخلية السوري، إن بلاده تخطط لاستيراد حوالى 1.5 مليون طن معظمها من القمح الروسي والروماني والبلغاري هذا العام، ويتوقع أن تبلغ مشتريات القمح المحلي نحو نصف مليون طن.



وذكر الغربي أن بلاده مازالت في بداية موسم الشراء المحلي، وإن نحو عشرين يوما مضت حتى الآن منذ بداية الموسم، لكنه يتوقع أن تتراوح مشتريات القمح المحلية بين 500 ألف و600 ألف طن هذا العام وأن سوريا تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ثمانية شهور.



وذكرت وكالة رويترز إن سوريا كانت تنتج أربعة ملايين طن في العام إذا كان الموسم جيدا، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، ويضع تراجع الإنتاج ضغطا متزايدا على حكومة بشار الأسد لاستيراد القمح وشهدت سوريا هبوطا حادا في الإنتاج منذ بداية صراع متعدد الأطراف في البلاد بينما كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة.



وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن شبه جزيرة القرم زادت صادرات الحبوب إلى سوريا على مدى السنة الماضية في ترتيب يمنح شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منفذا لفائضها من المحاصيل ويضمن للأسد مصدرا موثوقا للقمح.



وتدفع سوريا للمزارعين 175 ألف ليرة سورية (400 دولار) للطن و30 ألف ليرة إضافية في صورة دعم للنقل وقال الغربي إن الأسعار التي تدفعها سوريا أكثر من ممتازة وإن الأسعار تبلغ نحو 225 دولارا للطن في تركيا وإنها تبلغ نحو 500 دولار في سوريا وإنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الخبز في المستقبل المنظور.



وستتولى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) وهي المشتري الحكومي للقمح، سد فجوة الواردات عبر الإعلان عن مناقصات شراء دولية وطرحت مؤسسة "حبوب" بالفعل مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي أو الروماني أو البلغاري المنشأ مع آخر موعد لتلقي العروض في الثاني من يوليو القادم.



وقال الغربي إن اتفاقا مع روسيا لتوريد ثلاثة ملايين طن من القمح خارج عملية المناقصة والذي أعلن عنه لرويترز في سبتمبر أيلول مازال قائما لكن القمح لم يصل بعد كما يمر اتفاق آخر لمبادلة الفاكهة والخضروات السورية بالقمح الروسي بمراحله الأخيرة.