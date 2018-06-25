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نقل وملاحة
العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وبيروت
الإثنين 25 يونيو 2018 07:01 م
العربية للطيران
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العربية للطيران
دعاء محمود
أعلنت شركة العربية للطيران مصر عن إطلاق رحلتين أسبوعيتين تربط بين شرم الشيخ في مصر والعاصمة اللبنانية بيروت، وكلتاهما من أشهر الوجهات السياحية في منطقة دول شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتقلع الرحلتان أيام الخميس والأحد، إذ تستغرق الرحلة ساعة وعشرين دقيقة تقريبًا، حيث تغادر ايام الخميس من مطار شرم الشيخ الدولي في الساعة 17:45 لتصل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في الساعة 20:30، وتغادر رحلة أيام الأحد من مطار شرم الشيخ في الساعة 11:20 لتصل بيروت في الساعة 14:05. أما رحلات العودة فستقلع أيام الخميس من بيروت في الساعة 21:10 لتصل إلى شرم الشيخ في الساعة 22:00، وتغادر يوم الأحد بيروت الساعة 14:45 لتصل إلى شرم الشيخ في الساعة 15:35 من اليوم نفسه.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "لطالما كانت العاصمة اللبنانية بيروت وجهة مألوفة ورائجة للعطلات على مدار العام مع ما تحتضنه من معالم سياحية بارزة يتناغم فيها الإرث الحضاري العريق بالأجواء العصرية. ولا شك أن إطلاق العربية للطيران مصر لرحلتين جديدتين إلى هذه الوجهة الجميلة التي تبعد ما يزيد قليلا عن ساعة من السفر عن شرم الشيخ، جاء تلبية للطلب المتنامي على السفر لهذه المدينة الرائعة من قبل منظمي الرحلات السياحية في مصر".
وتعد مدينة بيروت القديمة واحدة من أعرق المدن في العالم، حيث تمتاز بثراء ثقافتها وأصالة تاريخها، علاوة على المناظر الطبيعية الخلابة في جبالها الرائعة وسواحلها البحرية الجذابة. وستتيح رحلات العربية للطيران مصر إلى العاصمة اللبنانية بيروت للزوار الاستمتاع بتنوع إرثها الثقافي، والعروض السياحية المتنوعة.
وتسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حاليا إلى أكثر من 150 وجهة عالمية انطلاقًا من 5 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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