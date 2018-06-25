تركي آل الشيخ: لولا الحضري لكانت نتيجة تاريخية للمنتخب السعودي

تركي آل الشيخ

أحمد صبرى



قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إن فوز المنتخب السعودى اليوم على المنتخب المصرى فى نهائيات كأس العالم كانت مستحقة للفريق للأخضر، مؤكدا أنها تعتبر ثان أفضل مشاركة لفريق سعودى فى كأس العالم.



وأضاف فى فيديو نشرته صفحة هيئة الرياضة السعودية أنه لولا عصام الحضرى لكانت نتيجة تارخية للمنتخب السعودى قائلا: نعدكم بالأفضل هذا ما تستحقونه، وكان المفروض النتيجة أكبر، وأن هذا لا يرضيكم، ونطلب مساعدتكم لنهضة الرياضة السعودية.