العربية لحليج الأقطان تخطر البورصة بخطتها الاستثمارية للعام القادم

النيل لحليج الأقطان

رجب عزالدين



قالت شركة العربية لحليج الأقطان إن محلج أبو تيج المتوقف عن العمل منذ سنوات سيتم تشغيله فى العام القادم .



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " العربية للاقطان تدرس إقامة مشروع لتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية" .



وقالت الشركة إن اهتمام الدولة بزيادة المساحة المزروعة من الأقطان كل عام يدفع التوقعات لزيادة الكميات المحلوجة فى الأعوام القادمة بما يؤثر على ربحية الشركة.



وأضافت الشركة إنها تفكر فى استثمار مساحة 30 فدان مملوكة لشركة ايجيبت لحليج الأقطان التابعة وذلك فى عمليات التصنيع الزراعى بالمشاركة .وفقا للبيان