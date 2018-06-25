أحمد العيسوى رئيسًا لمجلس إدارة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

رجب عز الدين









قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعيين المهندس أحمد العيسوى عبده عبده رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، للمدة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.





وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شمال القاهرة، ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 31.9% على أساس سنوي.



