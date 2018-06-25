EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أحمد العيسوى رئيسًا لمجلس إدارة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
الإثنين 25 يونيو 2018 06:33 م
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 66
أخر الأخبار
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 66
رجب عز الدين
قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعيين المهندس أحمد العيسوى عبده عبده رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، للمدة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شمال القاهرة، ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 31.9% على أساس سنوي.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 66.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 50.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا