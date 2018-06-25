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أسواق عربية

أبوظبي تختار قائمة من 25 شركة لإنتاج 200 مليون جالون مياه

دائرة الطاقة في أبوظبي
دائرة الطاقة في أبوظبي
دائرة الطاقة في أبوظبي

خالد بدر الدين
 
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم الاثنين أن الإمارة اختارت قائمة قصيرة تضم 25 شركة من بين 40 شركة تقدمت بعروض لبناء محطة مستقلة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون جالون من الماء، ومن بينهم شركات يابانية وفرنسية.

وذكرت وكالة رويترز أن  طاقة إنتاج المياه في أبوظبي تبلغ حاليا حوالى 960 مليون جالون في اليوم من عشر محطات للتحلية  وهو ما يكفي لتغطية الطلب كما تبني الإمارة المزيد من المحطات لضمان توافر الإمدادات لتلبية الطلب في المستقبل.

وتبني عاصمة دولة الإمارات بشكل تقليدي محطات للمياه وتوليد الكهرباء جنبا إلى جنب و لكنها تنشئ المشروع البالغ طاقته 200 مليون جالون يوميا بشكل منفصل عن محطة للكهرباء.

وأكد محمد بن جرش الفلاسي وكيل الدائرة أن من بين الشركات الأجنبية التي وقع عليها الاختيار ماروبيني وميتسوبيشي وسوميتومو وجيه.جي.سي  وإنجي وفيوليا وسويز وأكوا باور  ومجموعة بال ويوتيكو.

وقال الفلاسي إن شركة مطورة أو كونسورتيوم شركات سيتم اختياره من القائمة وسيتم توقيع اتفاق مساهمة وشراء للمياه في عام 2019 على  أن يتم البناء خلال عامي 2020 و2021 وأن تبدأ العمليات التجارية في عام 2022.

وستمتلك الشركة أو الكونسورتيوم المطور الذي يقع عليه الاختيار ما يصل إلى 40 % من وعاء ذي غرض خاص، على أن تمتلك دائرة الطاقة النسبة المتبقية بشكل مباشر أو غير مباشر.
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