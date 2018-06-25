كريدي أجريكول مصر يرعي المؤتمر الاقتصادي لمعهد العالم العربي بباريس

سيد بدر





يرعى بنك كريدي أجريكول مصر فعاليات مؤتمر معهد العالم العربي الاقتصادي الذي ينطلق غدًا الثلاثاء بباريس تحت عنوان "مستقبل المبادلات بين فرنسا ومصر"، في إطار الموسم المصري بمعهد العالم العربي، وبمُشاركة تزيد على 200 من أصحاب القرار من أرفع المستويات على الصعيدين السياسي والاقتصادي.





وبهذه المناسبة أكد السيد بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، حرص البنك على رعاية ودعم هذه الفعالية المهمة والتي تأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على قناة السويس.





وأضاف السيد فيناس قائلا: "إن رعاية بنك كريدي أجريكول مصر لمؤتمر معهد العالم العربي الاقتصادي، تصب في استراتيجيتنا وقيم المجموعة التي تقوم على دعم المجتمعات التي نعمل فيها ومساعدتها على النمو والازدهار والتمكين الاقتصادي".





وأضاف العضو المنتدب: "ومن هذا المنطلق يقوم كريدي أجريكول مصر بدعم السوق المصرية التي يعمل فيها منذ أكثر من 10 سنوات والذي يعتبرها سوقًا واعدة للاستثمار. ويساعدنا هذا المؤتمر المهم في دعم فرص الاستثمار وجذب الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 . ويقدم البنك كجزء من المجموعة العالمية الخبرةَ والاستشارات المالية والخدمات المتخصصة اللازمة لدعم للمستثمرين".





واستطرد: "لهذا المؤتمر أهمية كبيرة حيث يتضمن لقاءات اقتصادية لا غنى عنها في المجال الاقتصادي والدبلوماسي، حيث يجتمع أصحاب القرار في الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من الجانبين الفرنسي والمصري، بهدف استكشاف وتعظيم الفرص المتاحة وتطوير العلاقات المصرية الفرنسية".





ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الشخصيات الرسمية الفرنسية والمصرية، ومن بين المتحدثين د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، دلفين جيني ستيفان وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالاقتصاد، السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه. ومن رجال الأعمال: نجيب ساويرس، أحمد السويدي ، فضلا عن مشاركة عدد كبير من السفراء والمنظمات الدولية.





ويتضمن المؤتمر عدة جلسات وطاولات مستديرة تتركز محاورها على العديد من الموضوعات المهمة في الشأن الاقتصادي المصري، منها: الرهانات والتحديات"، "التحدي العمراني، أي مستقبل للمدن المصرية؟"، "مصادر الطاقة المتجددة والشراكات الممكنة بين فرنسا ومصر"، "مصر الغد: التركيز على المشروعات المصرية الضخمة"، حيث يشكل المؤتمر منبرًا لكبار رؤساء الشركات، والمنشآت الاقتصادية الفرنسية والمصرية.





وتحظى فعاليات المؤتمر برعاية حكومية من الجانبين المصري والفرنسي، ومن مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وبالتعاون مع السفارتين الفرنسية في القاهرة، والمصرية في باريس، والتي تندرج في إطار الموسم المصري في معهد العالم العربي الذي يتمحور حول المعرض الضخم "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين"؛ احتفاءً بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس التي تُصادف العام المقبل 2019 حيث سيتم نقل المعرض إلى مصر.





جدير بالذكر أن مجموعة كريدي أجريكول تعد شريكًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الفرنسي، وواحدة من أكبر البنوك على مستوى القارة الأوروبية، وتحتل الريادة في التجزئة المصرفية، والمركز الأول في إدارة الأصول وقطاع التأمين، والثالث في مشاريع التمويل على مستوى أوروبا.



