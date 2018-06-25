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رياضة
ميدو يشيد بتصدي الحضري لضربة الجزاء الأولى للسعودية
الإثنين 25 يونيو 2018 05:05 م
الحضري
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الحضري
أحمد صبرى
علق أحمد حسام ميدو المحلل الرياضى ونجم منتخب مصر عن تصدى عصام الحضرى حارس المنتخب اليوم لضربة الجزاء الأولى فى مباراة السعودية بنهائيات كاس العالم أنها أصعب صدة رأها فى حياته.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : "ضربة الجزاء اللي صدها الحضري دي أصعب صده لضربة جزاء شوفتها في حياتي بالذات لحارس عنده ٤٥ سنه!! رد فعل غير طبيعي".
وتصدى الحضري لضربة الجزاء الأولى وفشل في التصدي للضربة الثانية التي أثير حول صحتها جدلا كبير، وهجوما عنيفا ضد حكم مباراة مصر والسعودية في ختام مباريات الدور الأول بالمونديال والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي 1- 1.
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