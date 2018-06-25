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سيـــاســة
انطلاق تدريب عسكري بحري جوي بين مصر واليونان وقبرص
الإثنين 25 يونيو 2018 04:56 م
انطلاق تدريب عسكري بحري جوي بين مصر واليونان وقبرص
أخر الأخبار
انطلاق تدريب عسكري بحري جوي بين مصر واليونان وقبرص
بدور إبراهيم
انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك " ميدوزا 6 " بمشاركة عناصر من القوات الجوية و البحرية المصرية واليونانية والقبرصية والذى سيستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية
ويشتمل التدريب علي تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانب المصرى واليونانى والقبرصى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة ، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .
وأعرب المشاركون فى التدريب عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال والتنظيم الجيد ، يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة ، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .
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