السيسي يشيد بقرار قيادة المرأة السعودية للسيارة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، إنه يتابع باهتمام مكتسبات المرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة مؤكدا أن هذا دليلا على شجاعة القرار .



وأشار فى تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك : أتابع بإهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثلة فى جلالة الملك / سالمان بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمير / محمد بن سالمان على تمكينها وحماية حقوقها



وأضاف "كانت القرارات الأخيرة دليلاً دامغاً على إرادة حقيقية فى الإرتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة ، كما كانت أيضاً دليلاً حقيقياً على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير".



