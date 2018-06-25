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رياضة
الحضرى يدخل التاريخ بمشاركته أمام السعودية
الإثنين 25 يونيو 2018 03:20 م
عصام الحضرى
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عصام الحضرى
على المصرى:
أعلن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والسعودية، عصر اليوم على ملعب " فولغوجراد أرينا"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لكأس العالم "روسيا 2018"،
وسيحرس عصام الحضري مرمى مصر، وأمامه أحمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي، ويتواجد الثنائى محمد النني وطارق حامد محورى ارتكاز، ويتواجد الثلاثى عبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه"، محمد صلاح، خلف مروان محسن رأس الحربة الصحيح.
وبتواجده فى التشكيل الأساسي للفراعنة، دخل المخضرم عصام الحضرى، تاريخ المونديال من أوسع أبوابه، بعدما ضرب عدة عصافير بحجر واحد، إذ سيصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، كما أنه سيصبح أكبر قائد فريق في المونديال، إذا ما نال شرف حمل شارة الكابتن.
وأصبح أكبر لاعب يشارك فعليا في كأس العالم، الرقم الحالي بحوزة حارس كولومبيا المعتزل فريد موندراجون اللبناني الأصل، الذي يعد الأكبر بعد خوضه مباراة اليابان في 24 يونيو عام 2014 عن 43 عاماً وثلاثة أيام.
وسيحطم قائد الفراعنة، رقم حارس إنجلترا الشهير بيتر شيلتون، الذي خاض مباراة إيطاليا النصف النهائية بتاريخ 7 يوليو 1990، عن 40 عاما و292 يوما، وقد كان يحمل شارة القيادة وقتذاك، الأمر الذي يجعل الحارس المصري أكبر قائد منتخب يلعب في النهائيات.
مشاركة الحضري ستجعله اللاعب الأكبر سنا، الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم، والرقم الحالي بحوزة حارس إنجلترا المعتزل ديفيد جيمس، الذي لعب أول مباراة له في كأس العالم عن 39 سنة و321 يوما أمام الجزائر في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
ويبقى رقمان قياسيان يصعب على الحضرى تحطيمهما، أولهما صعب المنال، يتمثل برقم الحارس الإيطالي دينو زوف، الذي يعد أكبر لاعب يخوض مباراة نهائية لكأس العالم، ويتوج بلقب كأس العالم، عن عمر 40 عاما و133 يوما عام 1982 ضد ألمانيا الغربية.
أما الرقم الثانى، فإن يصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس العالم، والرقم الحالي يملكه ماكدونالد تايلور حارس الجزر العذراء الأمريكية المعتزل، الذي خاض مباراة سانت كيتس ونيفيس في تصفيات الكونكاكاف والكاريبي بتاريخ 18 فبراير 2004، عن عمر 46 عاما و175 يوما، ويبقى الأمر رهنا بقادم السنين، وقد عودنا الحضري أنه قاهر المستحيل ولم لا، قد نراه في قطر 2022.
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